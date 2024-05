Oranje mist drie spelers tegen Canada: 'Ik heb niets aan hem met een jetlag'

Het Nederlands elftal is niet op volle oorlogssterkte in de eerste oefenwedstrijd richting het EK. , en ontbreken om uiteenlopende redenen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Canada op 6 juni.

Reijnders speelt met AC Milan komende vrijdag een oefenwedstrijd tegen AS Roma in Australië. Opmerkelijk, aangezien het seizoen voor beide clubs al voorbij is en meerdere spelers uit beide selecties gaan deelnemen aan het EK. “Het zal een financiële kwestie zijn”, weet Koeman. Reijnders keert op 1 of 2 juni terug van de trip in Australië, in principe dus op tijd voor de wedstrijd tegen Canada. Toch heeft Koeman ervoor gekozen om de aanvallende middenvelder enkele dagen vrijaf te geven. Hetzelfde geldt voor Koopmeiners, die met Atalanta zondag de afsluitende competitiewedstrijd tegen Fiorentina speelt.

“We kunnen eigenlijk pas vanaf 3 juni een beroep doen op onze spelers. Maar zowel Tijjani als Teun Koopmeiners speelt dit weekend nog een wedstrijd. Koopmeiners speelt met Atalanta een inhaalwedstrijd tegen Fiorentina die niet eerder gespeeld kon worden vanwege de finales waarin de clubs spelen (Atalanta speelde de Europa League-finale, Fiorentina speelt woensdag de Conference League-finale, red.). Beide jongens laat ik pas komen op 7 juni”, vertelt Koeman.

“Ze missen beiden de eerste oefenwedstrijd. Dit zijn twee spelers die zó veel gespeeld hebben en superfit zijn. Als ik Tijjani op 3 juni met jetlag binnenkrijg, heb ik daar op 6 juni ook niks aan. Nu heeft hij een aantal dagen rust en komt hij superfit binnen. Dat vind ik voldoende in zijn geval en ook in het geval van Teun Koopmeiners”, legt Koeman uit. De Jong is geblesseerd en mist daardoor de eerste oefenwedstrijd; het is nog de vraag of hij op 10 juni minuten kan maken tegen IJsland.

