Schitterende beelden: Bernabéu neemt op grootse wijze afscheid van Real-icoon Toni Kroos

heeft voorafgaand aan zijn laatste wedstrijd in stadion Santiago Bernabéu een schitterend afscheid gekregen van de supporters van Real Madrid. De 34-jarige Duitser kondigde eerder deze week - tot verrassing van velen - aan dat het Europees Kampioenschap in eigen land zijn laatste kunstje als profvoetballer wordt.

Zaterdagavond neemt Kroos het met zijn ploeggenoten in eigen huis op tegen subtopper Real Betis. Het is uiteraard niet zijn allerlaatste wedstrijd in het maagdelijk wit van De Koninklijke, aangezien volgende week de finale van de Champions League nog op het programma staat. Die wedstrijd tegen Borussia Dortmund wordt echter op Wembley in Londen gespeeld, waardoor de thuissupporters zaterdag voor het laatst de kans krijgen om Kroos in eigen stadion aan het werk te zien.

Kroos vertrekt deze zomer dus na tien ongekend goede seizoenen bij Real Madrid. Voor de Madrilenen kwam hij tot dusver tot 463 duels, waarin hij 28 keer scoorde en 98 assists afleverde. Zijn tijd in Madrid is gekenmerkt door de enorme dominantie in de Champions League. Hij won de competitie al vier keer met Real Madrid en kan daar op 1 juni dus nog een vijfde aan toevoegen.

