Boulevard: advocaat Kuyt reageert op uitspraken ex-vrouw: ‘Haar verhaal klopt absoluut niet’

De advocaat van Dirk Kuyt heeft gereageerd op de uitspraken die ex-vrouw Gertrude van Vuuren dinsdagmiddag deed voor de camera van RTL Boulevard. Volgens Van Vuuren zou de oud-voetballer zijn kinderen al zeker een half jaar niet hebben gezien. Daar is volgens de advocaat van de coach van Beerschot niets van waar.

Dinsdagavond in RTL Boulevard onthult presentator Aran Bade dat hij naar aanleiding van het gesprek dat hij eerder op de dag had met Van Vuuren contact heeft opgenomen met de advocaat van Kuyt. Volgens de ex-vrouw van de voetballer heeft hij zijn kinderen al lange tijd niet gezien. “Want hij heeft zijn kinderen nu gewoon zes maanden niet gezien. Mijn kinderen zijn daar dusdanig van slag van geweest en ze hebben het nooit… ze kunnen dingen niet accepteren. En er zijn gewoon bepaalde dingen in hun leven gebeurd, waarin niet echt rekening met hen wordt gehouden en waar ze niet op nummer één staan”, gaf ze aan.

Artikel gaat verder onder video

De advocaat van Kuyt zegt dat daar niets van waar is. “Zijn dochter traint twee keer per week in de sportschool bij Dirk thuis, afgelopen weekend was Dirk nog met zijn zoon bij een voetbaltoernooi en gisteren was hij bij zijn jongste zoon. Kortom: het verhaal van Gertrude klopt absoluut niet. De band tussen hem en zijn kinderen is hartstikke goed. Hij heeft ze allemaal sinds vorige week nog gezien, soms nog meer”, citeert Bade bij RTL Boulevard, waarna hij aangeeft dat de advocaat daar in sommige gevallen zelf ook bij was.

Vervolgens heeft Bade navraag gedaan bij de advocaat van Van Vuuren. “Er is voor de vier kinderen een regeling getroffen dat ze in de weekenden bij Dirk zouden slapen. Dit doen ze al zes maanden niet meer. Dirk ziet zijn kinderen vooral via toernooien of andere evenementen waar de kinderen dan ook bij zijn. Er is geen sprake van een goede band”, laat ze zich optekenen door de presentator.

FCUpdate is sinds jaar en dag een platform voor het laatste voetbalnieuws. Omdat we merken dat onze bezoekers behalve het ‘harde’ nieuws ook behoefte hebben aan lichtere onderwerpen, besteden we in de rubriek Boulevard zo nu en dan aandacht aan de ontwikkelingen in de privélevens van de topvoetballers. Omdat we weten dat niet iedereen zulke artikelen waardeert, kiezen we ervoor om het woord ‘Boulevard’ in de kop te zetten, zodat lezers het nieuws kunnen herkennen en desgewenst kunnen overslaan.

