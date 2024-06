Ajacied duikt op in Oranjemars en wordt massaal toegezongen

Ook John van ’t Schip heeft dinsdagmiddag de weg naar Berlijn gevonden. In de Duitse hoofdstad, waar op de dag van de laatste groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk een Oranjemars wordt gehouden, krijgt de voormalig interim-trainer van Ajax een lofzang van een heleboel fans.

“Johnnie van ’t Schip, Van ’t Schip, Johnnie van ’t Schip!”, klinkt het massaal vanuit de Oranjemars. De zestigjarige oefenmeester voelt zich zichtbaar vereerd en applaudisseert richting de Nederlanders. “Dit is echt ongekend. Als speler en bondscoach maakte ik het EK en WK mee, en dan krijg je de steun wel mee, maar dan zit je er niet middenin. Dit is echt kippenvel…”, vertelt Van ’t Schip bij ESPN.

“Het is mooi om te zien dat iedereen één is met dit soort evenementen in aanloop naar het Nederlands elftal. Dat is uniek”, gaat de Ajacied verder. Van ’t Schip laat vervolgens nog even zijn licht schijnen op Oranje. “Ze moeten beter, maar dat weten ze ook. Maar goed, in het toernooi moet je groeien, en heb je af en toe geluk nodig. Vandaag moet je een goede indruk achterlaten om als elftal te groeien”, zegt hij.

Van ’t Schip was vorig jaar de vervanger van de ontslagen Maurice Steijn. Onder leiding van de zestigjarige coach klom Ajax op naar de vijfde plaats in de Eredivisie. Van ’t Schip bekleedt aankomend seizoen een andere functie in Amsterdam. Hij krijgt namelijk een functie in ‘de voetbaldriehoek met technisch directeur Alex Kroes en Francesco Farioli’.

