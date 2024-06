‘Ajax en PSV zien FC Barcelona afhaken en mogen blijven hopen op tienersensatie’

Ajax en PSV zijn nog altijd in de race voor de komst van Jorthy Mokio. De zestienjarige verdediger staat te boek als een van de grootste talenten in het Belgische voetbal en heeft zich met een aantal optredens in de hoofdmacht van KAA Gent in de kijker gespeeld van de Europese top én Ajax en PSV. FC Barcelona ziet de komst van Mokio ook wel zitten, maar heeft momenteel niet de financiën om te kunnen concurreren met andere clubs.

Dat schrijft Mundo Deportivo zaterdag althans. Volgens de Spaanse sportkrant is het zeker dat Mokio zich deze zomer niet meer meldt bij KAA Gent, de club waar hij een groot deel van zijn opleiding genoot en waarvoor hij in het afgelopen seizoen vier keer in actie kwam. Het contract van Mokio loopt eind deze maand af en dit betekent dat hij transfervrij kan wisselen van werkgever. Naast Ajax en PSV heeft ook FC Barcelona hem op de korrel, maar de financiële situatie weerhoudt de Catalanen ervan serieus werk te maken van de komst van het toptalent.

In Catalonië is men ervan overtuigd dat Mokio een interessante speler kan zijn voor zowel het heden als de toekomst. Op 18 mei jongstleden zou er een bijeenkomst zijn geweest tussen sportief directeur Deco en de vertegenwoordigers van Mokio. FC Barcelona had het idee om Mokio in eerste instantie aan te laten sluiten bij het reserveteam, alvorens de stap te maken naar de hoofdmacht. Maar door de penibele financiële situatie moet de nummer twee van het afgelopen seizoen in Spanje prioriteiten stellen op de transfermarkt en dat weerhoudt de club er dus van de jonge verdediger een serieuze aanbieding te doen.

Mokio heeft naar verluidt betere aanbiedingen op tafel liggen. Volgens Mundo Deportivo is een overstap naar Ajax of PSV een serieuze optie. In België zou men er al rekening mee houden dat Mokio naar de noorderburen vertrekt. Mokio kreeg in het afgelopen seizoen de kans zich op het hoogste podium binnen het Belgische voetbal te laten zien. Hij deed vier keer mee in de Europe play-offs, waarvan tweemaal aan de aftrap.

