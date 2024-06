Ajax maakt ook PSV blij met verrassende transfer: ‘Toch leuk meegenomen’

Ajax lijkt zich op korte termijn te gaan versterken met . Volgens ESPN nadert de nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland overeenstemming met zowel de middenvelder als zijn huidige werkgever OGC Nice over een transfer naar Amsterdam. Ajax betaalt naar verluidt zo’n zeven miljoen euro voor diens komst en daar plukt ook PSV (een beetje) de vruchten van.

De Amsterdammers presenteerden Francesco Farioli vorige maand als nieuwe hoofdtrainer en de Italiaan wordt bij zijn nieuwe club naar alle waarschijnlijkheid herenigd met Rosario. De middenvelder maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar OGC Nice en vormde in het afgelopen seizoen een belangrijke pion in het elftal van Farioli. Farioli vertrok na één seizoen alweer uit Nice, waar voor Rosario na drie jaar een einde komt aan zijn tijd in Frankrijk.

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder heeft bij OGC Nice nog een eenjarig contract, maar gaat dus niet uitdienen. Ajax ziet in hem een versterking voor het nieuwe seizoen en heeft er naar verluidt zo’n zeven miljoen euro voor over om hem naar Amsterdam te halen. Dat is tevens goed nieuws voor PSV én Almere City. Rosario was tussen 2014 en 2016 speler van Almere City en droeg tussen 2017 en 2021 het shirt van PSV. “PSV krijgt minimaal 2,5% van iedere transfersom voor Pablo Rosario en Almere City FC precies 1%”, zo schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. “Dat zijn geen mega-bedragen, maar toch leuk meegenomen. Doorverkooppercentage geldt doorgaans - als dit er al is - over winst op een transfersom en daar lijkt niet/nauwelijks sprake van.”

PSV ontving in de zomer van 2021 zes miljoen euro voor de transfer van Rosario naar OGC Nice. Ajax wil hem nu dus terughalen naar de Eredivisie. Rosario speelde in het verleden één jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, die voor hem een contract voor vier jaar klaar hebben liggen.

PSV krijgt minimaal 2.5% van iedere transfersom voor Pablo Rosario en Almere City FC precies 1%. Dat zijn geen mega-bedragen, maar toch leuk meegenomen. Doorverkoop% geldt doorgaans - als dit er al is - over winst op een transfersom en daar lijkt niet/nauwelijks sprake van. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli scoort punten op tweede werkdag bij Ajax: ‘Laat gelijk zien hoe hij er in staat’

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.