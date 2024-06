NOS 'slaat de plank mis' met afsluiting Studio Fußball: 'Niet grappig, niet scherp, het is niks'

Angela de Jong spreekt in haar column in het Algemeen Dagblad haar verbazing uit over het NOS-programma Studio Fußball. De manier waarop de Belgische schrijver Herman Brusselmans de uitzendingen van het dagelijkse EK-programma mag afsluiten, stuit bij de televisierecensente op onbegrip.

Brusselmans komt steevast als laatste onderdeel van Studio Fußball aan bod. "Aan het slot van elke late aflevering ritst hij dat tentje open, rekt zich uit, leest wat en mompelt ondertussen een paar sikkeneurige observaties over het voetbal en de rest van de wereld", omschrijft De Jong de bijdragen van de 66-jarige Vlaming.

De Jong vermoedt dat enkele kijkers hebben geklaagd bij de NOS, waardoor het item met Brusselmans inmiddels van ondertiteling wordt voorzien. Van zijn bijdragen aan de eerste afleveringen kreeg ze namelijk weinig mee: "Toen was het grootste deel van de depressieve monoloog slecht te verstaan vanwege zijn zware accent en slechte articulatie."

Het is volgens De Jong klip en klaar dat de NOS het idee om de uitzendingen op deze manier af te sluiten heeft overgenomen van Vandaag Inside, waarin Marcel van Roosmalen anderhalf jaar geleden tijdens het WK in Qatar een vergelijkbare rol had. De omroep slaat de plank wat de journaliste betreft echter behoorlijk mis: "Waarom de NOS daar per se een Aliexpress-versie van wilde hebben? Geen idee. Het is niet grappig, het is niet scherp, het is niet opzienbarend, het is totaal niks. Het zorgt er alleen maar voor dat je als kijker met een zwaar gemoed naar bed gaat", aldus De Jong.

