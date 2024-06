Beelden: Nederlands elftal arriveert in Wolfsburg voor EK 2024 in Duitsland

Het Nederlands elftal is aangekomen in Wolfsburg waar het gaat verblijven tijdens het Europees kampioenschap voetbal van 2024. Komende vrijdag wordt het toernooi door Duitsland en Schotland in gang gezet, maar op zondag is Nederland al aan de beurt. Dan wacht de eerste wedstrijd van de groepsfase van Oranje tegen Polen in Hamburg. Om 15.00 uur.

Enorm bruisend is Wolfsburg niet, het is eigenlijk alleen bekend van de Volkswagenfabriek, maar het Ritz-Carlton Hotel ziet er zeer luxe uit. In deze accommodatie kunnen de spelers van het Nederlands elftal trainen en zich voorbereiden op de wedstrijden. Op dinsdagmiddag kwam Oranje aan bij het hotel in Wolfsburg. Check hier de beelden van de arriverende bus.

