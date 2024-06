Vandaag Inside laat geen spaan heel van minachtende Marco van Basten: 'Vervelende, geestdodende man'

De heren van Vandaag Inside Oranje zijn totaal niet te spreken over het gedrag van Marco van Basten. De analist komt minachtend over en het is belachelijk dat hij zich niet voorbereidt als analist, vinden zij.

Als René van der Gijp naar het moment wordt gevraagd, antwoordt hij met een knipoog: "Ik bereid me altijd goed voor." Via een zijweg komt hij bij zijn mening. "Ik hou niet van journalisten die gewoon de verkeerde mening geven omdat zij dan de enige zijn met dat standpunt. Zo schreef Sjoerd Mossou dat hij het leuk vond dat Marco van Basten zich niet had voorbereid. Maar dat is niet leuk. Je bent analist om voorbereid hier te komen en de mensen te informeren van wat je gezien hebt en hoe je er tegenaan kijkt. Ik vind dat niet goed."

Derksen denkt dat status de enige reden is dat de oud-voetballer nog mag aanschuiven. "Van Basten is zo'n grote naam, waardoor alles wat hij doet geniaal en goed blijft. Maar het is een vervelende, geestdodende man wanneer hij zit te praten. Hij heeft nog nooit iets leuks over voetbal gezegd. Grote voetballer, maar als trainer was hij helemaal niets en als analist ook niet. Hij zit er puur op zijn status. Dat gaat nu afbrokkelen, want hij heeft niks te melden."

Ózcan Akyol vindt geen voorbereiding als analist ook totaal niet kunnen. "Je kunt het ook niet maken om in een uitzending over het Nederlands elftal te zeggen: 'Ik heb me niet voorbereid.'" Vervolgens richt hij zich op Van der Gijp. "Jij hebt ook gevoetbald, maar je kijkt ook niet met minachting naar Merel als je over voetbal praat. Hij (Van Basten, red.) minacht iedereen aan tafel. Je moet daar toch niet gaan zitten als je drie van de vier mensen aan tafel minacht en denkt: jouw mening interesseert mij niet." Daar sluit Van der Gijp zich bij aan. "Als Ruud Gullit en Marco aan tafel zitten met Jan van Halst, dan luisteren ze daar niet na. Dat is niet hun niveau."

