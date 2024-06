Bijzondere AI-video van optreden Ten Hag bij NOS duikt online op

Een bijzondere video van het optreden van Erik ten Hag bij NOS Studio Fußball doet de ronde. In het fragment is namelijk te zien hoe de keuzeheer van Manchester United in gesprek is met presentator Sjoerd van Ramshorst over zijn aanblijven bij de club. Het opmerkelijke is dat beide heren in de video volledig Engels spreken.

Als trainer van Manchester United wordt ieder televisieoptreden van Ten Hag flink uitgemeten in Engeland. Toen de oefenmeester vorige week te gast was bij de NOS, was dat een probleem voor de Britten; het programma is namelijk in het Nederlands. Gelukkig voor hen zijn daar met de technologie van tegenwoordig heel futuristische oplossingen voor te bedenken.

Om de populatie die geen Nederlands spreekt te helpen de onthullingen van Ten Hag toch te kunnen bekijken, heeft BeanymanSports een creatieve oplossing bedacht. Dat is niet gedaan door simpelweg ondertiteling aan het fragment toe te voegen, maar door gebruik te maken van AI. In de video is te zien hoe Ten Hag en Van Ramshorst het gesprek, dat ze in het Nederlands voerden, ditmaal met hun eigen stemmen in het Engels voeren. Dat zorgt voor een aparte gewaarwording. Het is in de video overigens ook mogelijk om de originele Nederlandse audio te selecteren.

Bekijk hier de video van het gesprek tussen Ten Hag en Van Ramshorst in het Engels.

