Collega-journalist haalt uit naar Valentijn Driessen: 'Kortsluiting in de bovenkamer'

Leon ten Voorde heeft op social media hard uitgehaald naar Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf stelde na afloop van de wedstrijd Nederland – Oostenrijk dat zijn laatste interland voor Oranje heeft gespeeld. Daar is Ten Voorde het duidelijk niet mee eens.

Al direct na de wedstrijd was Driessen hard voor het optreden van Veerman tegen Oostenrijk. “Ik denk dat dit einde interlandcarrière Joey Veerman is”, was de journalist stellig. “Het Oranje-shirt is voor hem veel te zwaar gebleken.” De chef voetbal gaf verder aan dat hij verwacht dat Veerman er in ieder geval tijdens het EK van 2026 niet bij zal zijn. “Als Koeman dit EK overleeft, dan mag Veerman het WK in Canada, Mexico en Amerika op televisie aan de Dijk in Volendam bekijken”, schrijft hij in zijn wedstrijdanalyse.

Ten Voorde, journalist bij Tubantia en het Algemeen Dagblad, heeft zich op social media beklaagd over deze uitspraken, waarbij hij de naam van Driessen niet noemt. “Ik lees nu al dat Veerman er over twee jaar niet bij is op het WK waarvoor de kwalificatie nog moet beginnen”, schrijft hij op X. “De eerste dag boven de 25 graden en in de bovenkamer treedt kortsluiting op.”

Ook Kees Luijckx gaat ervan uit dat het voor Veerman over is in Oranje. “In de praktijk is hij nu klaar en ik denk dat hij het als international héél moeilijk gaat krijgen. Ik denk dat hij het al moeilijk had om in de hiërarchie bij te blijven, maar dat wordt nu nog véél lastiger”, geeft de analist dinsdagavond aan op ESPN. “Het wordt voor hem heel lastig om hier bovenop te komen. Ik zou het een held vinden als hem dat weet te lukken.”

Ik lees nu al dat Veerman er over 2 jaar niet bij is op het WK waarvoor de kwalificatie nog moet beginnen..de eerste dag boven de 25 graden en in de bovenkamer treedt kortsluiting op. — Leon ten Voorde (@deBankzitter) June 26, 2024

