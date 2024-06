Complete verbijstering rondom Ajacied: 'Als ik Heracles was, zou ik hem geen contract geven'

Kees Kwakman en Abdenasser El Khayati zijn kritisch op de prestaties van Ajax-verdediger op het EK in Duitsland. De twee analisten van ESPN vonden Sutalo er namens Kroatië niet goed uitzien tegen Albanië (2-2) en komen met harde woorden aan het adres van de centrale verdediger van de Amsterdammers.

"Over Sutalo verbaas je je elke keer weer", stelt Kwakman in het programma Voetbalpraat op ESPN: "We zeggen nu al een heel jaar hetzelfde over hem, maar in de eerste helft wil hij een bal wegwerken en die schiet hij zijn tegen eigen hoofd aan. Bij de 2-2 trapt hij over de bal heen en vlak daarna kwam hij goed weg toen hij een balletje terug gaf", merkt de analist, nadat hij eerder op de dag de wedstrijd tussen de Kroaten en Albanië bekeek.

Artikel gaat verder onder video

Kwakman heeft weinig hoop dat Sutalo nog gaat slagen bij Ajax: "Je houdt je hart vast als hij aan de bal is. Misschien dat het met een andere coach beter gaat bij Ajax, maar ik kan het me eigenlijk niet voorstellen als je hem ook dit EK ziet stuntelen", legt Kwakman uit, die vervolgens bijval krijgt van El Khayati.

Op de oud-speler van onder meer ADO Den Haag heeft de Kroatische centrumverdediger een beroerde indruk gemaakt. Volgens El Khayati is niet alleen het niveau van Ajax te hoog gegrepen voor Sutalo: "Als ik Heracles was, had ik hem niet eens een contract gegeven", geeft El Khayati als voorbeeld aan.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.