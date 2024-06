De Bruyne verklaart behoudende spel en reageert geïrriteerd: ‘So be it’

België kwam woensdagavond niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne, waardoor het niet als groepswinnaar maar als nummer twee naar de achtste finales van het EK gaat. Daarin speelt het tegen Frankrijk. Aanvoerder Kevin de Bruyne geeft toe dat de Belgen zeer behoudend hebben gespeeld.

“Het eerste half uur was goed, daarna lukte de pressing een paar keer niet. Toen heeft de trainer wat omgezet, in de tweede helft hebben we kansen gehad maar niet gescoord”, erkent hij na afloop van de wedstrijd voor de camera van het Belgische VRT.

Artikel gaat verder onder video

Het leek erop alsof België op twee gedachten leek te hinken. Bij winst was er de mogelijkheid om Frankrijk te ontlopen, terwijl bij een nederlaag onze Zuiderburen het EK hadden moeten verlaten. Dat besef was er ook bij de spelers. “We hadden er vol voor kunnen gaan, maar dan hadden we er met een tegengoal uitgelegen. We hadden liever gewonnen, maar so be it', aldus ietwat geïrriteerde De Bruyne.

"Laat me je dit vragen: wat als we vol op de aanval waren gegaan en een goal tegen hadden gekregen, wat hadden jullie (de media) dan gedaan?", vervolgt de Bruyne, die zich nu met zijn ploeggenoten kan voorbereiden op een wedstrijd tegen vice-wereldkampioen Frankrijk. Deze wedstrijd staat aanstaande maandag om 18.00 uur op het programma in Düsseldorf.

Het duel is een herhaling van de halve finale van het WK 2018. De Bruyne heeft alvast een plan voor dat duel. “Goed herstellen en er vol voor gaan. We zullen de underdog zijn, maar we zijn begonnen met een nederlaag en toch doorgegaan. Als je een EK wil winnen, moet je iedereen kunnen pakken. Ook Frankrijk”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.