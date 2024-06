De Graafschap weet spits van RB Leipzig te strikken: 'Iedereen zeer content met zijn komst'

De Graafschap is tijdens de zoektocht naar een nieuwe spits uitgekomen bij Duitse grootmacht RB Leipzig. , het achttienjarige talent van de lokale Rasenballsport, maakt de overstap naar de club uit de Achterhoek. De goaltjesdief is de eerste zomeraankoop voor De Graafschap. Komend seizoen hoopt de Gelderse club weer naar de Eredivisie te promoveren, en daar moet Eduardo bij helpen.

“Yannick is unaniem door onze scouting als een uitstekende optie voorgedragen. Ook de staf is zeer content met zijn komst. Hoewel Yannick natuurlijk nog jong is, is hij fysiek sterk en snel. Dat geeft ons het vermogen om dynamisch te kunnen spelen. We huren hem voor een jaar en hebben ook een mooi percentage bedongen bij een eventuele doorverkoop”, aldus technisch directeur Peter Bijvelds.

De Graafschap eindigde in het Keuken Kampioen Divisie-seizoen als zesde. De club nam deel aan de play-offs, maar was na één tweeluik al klaar. Tegen ADO Den Haag werd namelijk meteen verloren. Met de nieuwe spits haalt de Graafschap in ieder geval doelpunten in huis. In zeven Youth League-duels scoorde de spits namelijk vijf keer. In de Bundesliga Onder 19 scoorde hij zelfs negentien doelpunten.

