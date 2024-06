Voldoende opties voor Koeman: negen Oranje-spelers kwamen nog niet in actie op het EK

De groepsfase van het Europees Kampioenschap in Duitsland is achter de rug en de eerste achtste finales staan voor de deur. Het Nederlands elftal speelt op dinsdag 2 juli tegen Roemenië. De grote vraag is of Ronald Koeman na de ontluisterende nederlaag tegen Oostenrijk (2-3) voor ‘nieuwe’ namen gaat kiezen. De bondscoach deed tijdens het toernooi in Duitsland op negen spelers nog géén beroep. Wie kwamen er vooralsnog niet in actie voor Oranje?

Mark Flekken

Koeman vertelde bij zijn aanstelling voor zijn tweede periode als bondscoach dat hij graag met een vaste nummer één aan de slag ging. Door blessures kwam dat er echter lang niet van. Meerdere doelmannen kregen onder Koeman de kans om zich te laten zien, waaronder Mark Flekken. De Limburger was ook in het afgelopen seizoen basisspeler bij Brentford en hield in maart tegen Schotland nog zijn doel schoon, maar Koeman maakte ruim voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen al bekend dat Bart Verbruggen zijn eerste keeper zou zijn.

Justin Bijlow

Dat betekende ook voor Justin Bijlow een reserverol. Daar had iedereen eigenlijk wel rekening mee gehouden. Bijlow is indien fit de onbetwiste nummer één bij Feyenoord, maar helaas voor de goalie worstelt hij gedurende een seizoen regelmatig met zijn fitheid. Ook in de voorbije jaargang stond hij wegens blessureleed een aantal keer lang aan de kant. Arne Slot gunde Bijlow in de slotweken nog minuten zodat hij zich in de EK-selectie kon spelen, maar de 26-jarige Rotterdammer kreeg in de aanloop naar het toernooi in Duitsland te horen dat hij achter Verbruggen en Flekken als derde doelman zou gaan fungeren.

Matthijs de Ligt

Ajax, Juventus en Bayern München. Matthijs de Ligt heeft op jonge leeftijd al op veel plekken gespeeld en zijn clubs veel geld opgeleverd, maar succesvol is zijn huwelijk met het Nederlands elftal allesbehalve. De Ligt was tijdens het vorige EK de schlemiel met een knullige handsbal en rode kaart in de achtste finales tegen Tsjechië, verloor tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar al na één wedstrijd zijn basisplaats en kwam in Duitsland tot op heden niet in actie. De mandekker moet Stefan de Vrij voor zich dulden. Pijnlijk voor De Ligt is dat hij zich woensdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen een Duitse vierdeklasser liet uitspelen door zijn tegenstander. Daaruit viel meteen de enige tegentreffer voor de reserves van Oranje.

© Imago

Daley Blind

De Ligt is zeker niet de enige verdediger voor wie tijdens dit eindtoernooi nog geen speeltijd was weggelegd. Daley Blind moet eveneens geduldig op zijn kans wachten. De linkspoot heeft een superseizoen met Girona achter de rug en was voor Koeman geen vraagteken voor de EK-selectie, maar bleef in de groepswedstrijden tegen Polen, Frankrijk en Oostenrijk op de bank. Blind lijkt dankzij zijn veelzijdigheid echter nog wel te mogen hopen op een rol op het EK. Zo oppert Valentijn Driessen al om de oud-speler van onder meer Ajax en Manchester United op het middenveld neer te zetten.

Ian Maatsen

De verbazing was groot toen Koeman zijn EK-selectie wereldkundig maakte en daarin in eerste instantie géén plek had voor Ian Maatsen. Voor de linkervleugelverdediger kwam het eindtoernooi in Duitsland ondanks een geweldige tweede seizoenshelft bij Borussia Dortmund nog te vroeg. Maar na het wegvallen van Frenkie de Jong besloot Koeman Maatsen alsnog naar Wolfsburg over te laten vliegen. Maatsen heeft echter de pech - in hoeverre je daarvan kunt spreken - dat hij naast Nathan Aké ook Micky van de Ven voor zich moet dulden op de linksbackpositie.

© Imago

Ryan Gravenberch

Door de naam van Frenkie de Jong ging zes dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen Polen een streep, maar in een eerder stadium zag Koeman een aantal andere opties voor het middenveld al wegvallen. Mats Wieffer bijvoorbeeld, maar ook Marten de Roon en Quinten Timber. Laatstgenoemde leek na het uitvallen van De Jong en ook Teun Koopmeiners nog wel te mogen hopen op een selectieplek, maar bleek toch niet fit genoeg. Ryan Gravenberch profiteerde van het uitvallen van de ene na de andere middenvelder, maar ook hij moet vooralsnog geduldig wachten op een kans. Daar zal hij ongetwijfeld rekening mee hebben gehouden. Na een moeizaam eerste seizoen bij Liverpool was Gravenberch sowieso al de grote verrassing in de EK-selectie.

Steven Bergwijn

Kritiek was er ook op Koeman omdat hij in zijn definitieve selectie een plekje had ingeruimd voor Steven Bergwijn. De Amsterdammer werd twee jaar geleden de nieuwe recordaankoop van Ajax en ging vliegend van start, maar ontsnapte vervolgens niet aan de malaise. Bergwijn werd misschien wel het gezicht van het teleurstellende Ajax-seizoen 2022/23. Als aanvoerder kon hij in de voorbije jaargang eveneens niet het verschil maken. Koeman heeft desondanks vertrouwen in Bergwijn en denkt hem aan de praat te kunnen krijgen. Maar ondanks lovende woorden over zijn prestaties op het trainingsveld, kwam de aanvaller vooralsnog niet binnen de lijnen.

© Imago

Brian Brobbey

Waar Bergwijn in het afgelopen seizoen met regelmaat het mikpunt van kritiek was, geldt dat een stuk minder voor Brian Brobbey. De beresterke spits ging moeizaam van start, kreeg de volle laag van Marco van Basten en ook Koeman, maar werkte vervolgens hard aan zijn verbeterpunten en groeide uit tot international. Maar helaas voor Brobbey worstelde hij ook tijdens het trainingskamp in Wolfsburg met zijn fitheid. Ook fit lijkt hij niet in de plannen van Koeman voor te komen. Memphis Depay is de eerste keus in de spits en Wout Weghorst vaste invaller.

Joshua Zirkzee

Dat laatste maakt dat ook Joshua Zirkzee dit toernooi nog niet in actie kwam. Dat de aanvaller van Bologna überhaupt aanwezig is in Duitsland, is voor hem al mooi meegenomen. Zirkzee behoorde, evenals Maatsen, in eerste instantie niet tot de EK-selectie van Koeman. De bondscoach achtte hem echter tóch nodig te hebben. Dat is vooralsnog niet gebleken.

