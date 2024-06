VI onthult opvallend detail van oefenwedstrijd Nederlands elftal

Voetbal International heeft wat details over de oefenwedstrijd van Oranje tegen Duitse vierdeklasser TSV Havelse prijsgegeven in een artikel. Het Nederlands elftal boekte een afgetekende 6-1 overwinning, maar moest na de tegentreffer toch nog even billenknijpen.

Wout Weghorst (twee keer), Micky van der Ven (twee keer), Jeremie Frimpong en Brian Brobbey waren verantwoordelijk voor de Nederlandse treffers. Havelse deed bij de 3-0 wat terug via Marko Ilic, die naar verluidt Matthijs de Ligt te snel af was.

Artikel gaat verder onder video

“De aansluitingstreffer van Julian Rufidis werd afgekeurd. Of het dan nog spannend was geworden, zal nooit iemand weten”, schrijft Martijn Krabbendam van VI. Hoewel er niks bekend is over het spelbeeld, zullen de wissels van Oranje ongetwijfeld balen van de tegentreffer van de amateurs.

Yassin Jemai, een achttienjarige verdediger van Havelse, was onder de indruk van Weghorst, zo vertelt hij tegenover De Telegraaf-presentator Pim Sedee. “De pittigste speler? Wout Weghorst. Hij zat een beetje te duwen en was agressief. Dat was wel mooi om tegen te spelen”, zegt Jemai, die vervolgens ook nog de vraag krijgt welke speler het slechts was tijdens de wedstrijd. “Geen enkele speler was slecht, ze waren allemaal goed”, glimlacht hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.