EK-debutant Trauner: ‘Ik kende hem nog niet, maar we hebben al appcontact gehad’

debuteerde maandagavond op het EK voor Oostenrijk. Terwijl de centrale verdediger van Feyenoord op het Europees kampioenschap verblijft, presenteerde de Rotterdamse club in Brian Priske zijn nieuwe trainer. Trauner laat weten dat hij de Deense oefenmeester nog niet kende, maar dat ze al wel appcontact hebben gehad.

“Nee, ik kende hem niet, maar we zullen de komende dagen contact hebben”, vertelt Trauner in gesprek met het Algemeen Dagblad. “We hebben al appcontact gehad. Of hij naar Berlijn komt, weet ik niet. Ik heb één bericht van hem gehad. We zullen de komende dagen uitgebreider spreken en ik kijk ernaar uit om hem te leren kennen.”

De 32-jarige Trauner maakte tegen Frankrijk zijn eerste speelminuten op een eindtoernooi, maar moest wel starten op de bank. “Ik wist dit al een paar dagen”, erkent hij. “Ik ben blij dat ik als invaller nog ruim een halfuur mee kon doen. Dit waren ook mijn eerste minuten op een EK. Dan wil je gewoon zo goed mogelijk spelen, voor het team, en dat heb ik geprobeerd te doen.”

Tijdens het EK komt Trauner ook nog wat (oud-)ploeggenoten tegen. Zo treft hij vrijdag Sebastian Szymanski, terwijl hij bij Nederland Lutsharel Geertruida Justin Bijlow tegenkomt. “Ook mooie wedstrijden”, beseft de verdediger. “Ik kijk ernaar uit, maar we zullen punten moeten gaan pakken. Frankrijk is de grote favoriet van deze groep en de andere drie landen zullen waarschijnlijk spelen voor de tweede plek. Daarom is het ook jammer dat we geen punten hebben gepakt in deze wedstrijd.”

Trauner geeft echter toe dat hij geen contact heeft met zijn teamgenoten van Feyenoord. “Maar ik heb zondag wel grote delen van de wedstrijd van Nederland gezien. We waren onderweg. We spelen eerst nog tegen Polen en daar focus ik me liever op, maar het spel van Oranje heeft wel indruk gemaakt: aanvallend en attractief. Het zal voor ons zeker geen makkelijke pot worden.”

