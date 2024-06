Farioli voelt zich één met Ajax-spelers: 'Die krassen zijn nu ook van mij'

Francesco Farioli staat de popelen om als coach zijn stempel op Ajax te drukken. De oefenmeester ziet dat de spelers wat 'krasjes' op hebben gelopen na een dramatisch afgelopen seizoen, maar dat staat hem niet in de weg.

In gesprek met ESPN laat de Italiaanse trainer zich uit over zijn eerste weken bij Ajax. "Ik vond het ergens wel eng en spannend om allemaal nieuwe mensen te ontmoeten. Maar dat is menselijk." Hij leert op dit moment zijn spelersgroep kennen en geeft aan al enkele fantastische gesprekken te hebben gehad.

Farioli stelt dat de Ajacieden zich erg open opstelden, wat hij erg waardeert. "Ze vonden het niet erg om me te vertellen hoe ze zich voelen, maar ook over wat er vorig jaar niet goed ging en wat er beter kan. Het enige wat we kunnen doen is hard werken en de wil tonen om te winnen. The bigger picture is ook belangrijk. Waar willen we heen, hoe komen we daar, hoe willen we ons precies identificeren? Daar begin je mee."

Aan deze eerste weken heeft de eerste Italiaanse Ajax-trainer ooit een goed gevoel overgehouden. "Ik voel een sterke wens om dingen te veranderen, iets wat ik ook tegen de spelers heb gezegd. Zij hebben wat krassen opgelopen, die krassen zijn nu ook van mij. Daar moeten we ons ook gewoon bewust van zijn en gebruiken als motivatie, om elke dag harder te trainen. Alleen dan ben je klaar voor de wedstrijden en uitdagingen in de toekomst."

De trainer heeft zich al duidelijk 'getoond' op het trainingsveld, door vaak een centrale positie in te nemen en echt tussen de spelers te staan. "Ik ben graag onderdeel van de training", geeft Farioli aan. "Zo kan ik spelers ondersteunen, adviseren en stimuleren. Met woorden, maar ook met lichaamstaal."

