Daverende verrassing op komst? FC Barcelona komt razendsnel terug op afscheid

Vertrekken en nou wel of niet bij FC Barcelona? De Catalanen lieten zondagmiddag in eerste instantie weten dat het dienstverband van beide Portugezen erop zat, maar de tweets zijn inmiddels verwijderd en het nieuwsbericht op de clubsite is aangepast. Waar FC Barcelona eerst afscheid nam van Marco Alonso, Félix én Cancelo, wordt via de officiële kanalen nu alleen nog eerstgenoemde bedankt voor bewezen diensten.

FC Barcelona haalde zowel Félix als Cancelo vorig jaar op huurbasis binnen. Félix kwam over van Atlético Madrid, Cancelo maakte de overstap van Manchester City. De aanvallende beleefde een superstart in Catalonië, maar kon die geen passend vervolg geven en verdween na de winterstop uit het elftal van toenmalig trainer Xavi Hernández. Cancelo behield zijn basisplaats en drukte aanvallend zijn stempel op de ploeg, maar was verdedigend ook in Barcelona heel kwetsbaar. Zo veroorzaakte hij met een oliedomme overtreding een strafschop in de return tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Félix en Cancelo maakten er nooit een geheim van ook volgend seizoen graag in Catalonië actief te zijn, maar FC Barcelona leek de wens van de Portugezen niet te kunnen verwezenlijken. De club publiceerde zondagmiddag een bericht waarin naast Alonso ook Félix en Cancelo werden bedankt voor hun bewezen diensten. Het duurde echter niet lang voordat het bericht over het vertrek van Félix niet meer te zien was op X en ook het nieuwsartikel op de clubsite was aangepast. Daarin wordt inmiddels enkel afscheid genomen van Alonso. De verdediger verruilde Chelsea in de zomer van 2022 voor FC Barcelona. Tijdens zijn eerste seizoen kwam hij nog regelmatig in actie, maar in de voorbije jaargang maakte hij mede door blessureleed in slechts acht wedstrijden zijn opwachting.

Waarom FC Barcelona de berichten over het vertrek van Félix en Cancelo heeft verwijderd, is (nog) niet duidelijk. Fabrizio Romano was er na de berichtgeving door de Catalanen wel als de kippen bij om te melden dat een langer verblijf van Félix en Cancelo niet uitgesloten is.

🚨🔵🔴 Barcelona official statement: “João Félix, not to continue with Barça”.



“Thank you, João”.



Loan move from Atletico Madrid expires today. pic.twitter.com/mAzt0fi5XI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024 🚨🔵🔴 Barcelona also say goodbye to João Cancelo: “João Félix and João Cancelo are not to continue with FC Barcelona”.



“The Spanish defender's contract ends on June 30, as do the loan contracts for the two Portuguese players, who will return to their respective clubs”. pic.twitter.com/9HNOJdwjW9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024 UPDATED: Barcelona have since retracted the statements of Felix's and Cancelo's departures.https://t.co/Kyld3B3R0h#FCBarcelona — Football España (@footballespana_) June 30, 2024

