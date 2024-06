Feyenoord slaat opnieuw toe en presenteert derde zomerversterking

Feyenoord heeft zich versterkt met Chris-Kévin Nadje. De 22-jarige middenvelder, die overkomt van het Franse FC Versailles zette in De Kuip zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2028 aan de Rotterdammers bindt.

De komst van Nadje hing al in de lucht, zo werd de multifunctionele middenvelder donderdagmiddag al op meerdere plekken in Rotterdam gespot. Het was dan ook wel duidelijk dat er snel witte rook vanuit Feyenoord verwacht kon worden.

Nadje is blij met zijn komst naar Rotterdam. “Het is een droom die uitkomt dat een grote club als Feyenoord zich voor me heeft gemeld", vertelt hij op de website van Feyenoord. “Het is natuurlijk een behoorlijke stap, maar ik ben er klaar voor om me in Rotterdam verder te ontwikkelen als voetballer.”

FC Versailles komt uit in de Championnat National, het derde niveau in Frankrijk. Nadje beseft dan ook het niveauverschil groot is. “Het belangrijkste wat ik moet doen is hard werken en zorgen dat ik zo snel mogelijk aanhaak op het vereiste niveau. Ik kan niet wachten om mezelf hier te laten zien.”

De 22-jarige Nadje is na Anis Hadj-Moussa en Gijs Smal de derde zomeraanwinst voor Feyenoord. Deze week presenteerde de slagvaardige bekerwinnaar ook al Brian Priske als de nieuwe oefenmeester.

🏰 From Versailles to De Kuip 🏰



Bienvenue, Chris-Kévin Nadje! pic.twitter.com/TCL46epZtO — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 14, 2024

