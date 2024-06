Flinke tegenvaller voor FC Twente: ‘Kost hem misschien wel een transfer’

De blessure die vlak voor het EK opliep kan hem nog wel eens meer kosten dan alleen het eindtoernooi in Duitsland. De Tsjechische middenvelder van FC Twente liep bij ongeluk met een Mountain GoKart in het Oostenrijkse Schladming een diepe snijwond in zijn been op en moet volgens Leon ten Voorde ook vrezen voor een transfer.

De Tsjechen nemen het dinsdagavond op he EK op tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo, waarbij Sadílek dus niet op het veld zal verschijnen. “In plaats daarvan beweegt hij zich voort op krukken na zijn kartongeval in Oostenrijk”, schrijft de clubwatcher van FC Twente in De Twentsche Courant Tubantia.

Volgens Ten Voorde betaalt Sadílek een dure rekening voor zijn blessure. “Dat ongeluk kost hem niet alleen het EK, maar vrijwel zeker ook de gehele voorbereiding. En misschien zelfs wel een transfer”, beseft de clubwachter. “Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang zijn herstel zal duren.”

Voor FC Twente kan dit nog wel eens een flinke tegenvaller zijn, aangezien de club rekening hield met een transfer van de middenvelder. Sadílek heeft in Enschede nog een contract tot medio 2025, maar er gloort hoop voor de Tukkers. Ten Voorde meldt namelijk dat FC Twente en het kamp Sadílek met elkaar in gesprek zijn over een mogelijke contractverlenging van de Tsjechische middenvelder.

