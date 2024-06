Ajax presenteert opvolger Dave Vos: 'Hij verdient deze kans'

Frank Peereboom (45) wordt definitief de opvolger van Dave Vos als trainer van Jong Ajax, zo maakt de Amsterdamse club dinsdagmiddag bekend. De Telegraaf wist eerder op de dag al te melden dat de trainer intern wordt doorgeschoven vanuit de Onder 18. Peereboom krijgt de voorkeur boven voormalig Ajacied Thomas Vermaelen, die ook in beeld was voor de vacante positie bij het beloftenelftal.

Vos, die Jong Ajax afgelopen seizoen onder zijn hoede had, zal vanaf komend seizoen deel uitmaken van de technische staf van de hoofdmacht. De 41-jarige trainer wordt een van de assistenten van de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli, waardoor zijn functie bij de beloftenploeg vacant werd. Een week geleden werd al duidelijk dat zowel Vermaelen als Peereboom in beeld was als opvolger, maar de keuze is dus op laatstgenoemde gevallen.

Peereboom, die al sinds 2011 in diverse rollen rondloopt op De Toekomst en de Johan Cruijff ArenA, tekent een tweejarig contract als trainer van Jong Ajax. "Ik ben heel blij met deze stap", reageert de oefenmeester in een persbericht dat Ajax heeft doen uitgaan op zijn promotie. "Voor mij is Ajax al jarenlang een uitstekende leerschool", vervolgt de trainer. "Ik heb hier de cursus Coach Betaald Voetbal gehaald en ben actief geweest in verschillende functies, zoals 4,5 jaar analist onder Erik ten Hag. Het is mooi dat óók trainers kansen krijgen bij Ajax. Ik heb me hier altijd op m’n plek gevoeld en kijk ernaar uit om de spelers van Jong Ajax te helpen met de laatste stap richting het eerste elftal. Talenten doorontwikkelen en afleveren bij Ajax 1 is het leuke aan deze baan. We willen wedstrijden winnen met aanvallend voetbal. Dat blijven de speerpunten voor komend seizoen", aldus Peereboom.

Emanuelson en Rose

Technisch directeur Alex Kroes geeft eveneens tekst en uitleg bij de aanstelling van de opvolger van Vos. "Frank Peereboom werkt al meerdere jaren bij Ajax en hij heeft zich hier goed en breed ontwikkeld. Hij verdient deze kans. Zijn manier van werken past bij onze visie op ontwikkelen en kansen geven", aldus de bestuurder. Bij Jong Ajax zal Peereboom geassisteerd gaan worden door oud-profs Yuri Rose (45) en Urby Emanuelson (37). Beiden waren afgelopen seizoen al de secondanten van Vos bij de beloftenploeg. "Met de verschillende karakters van Yuri Rose en Urby Emanuelson als assistenten naast Frank hebben we een trainersstaf voor Jong Ajax met trainers die elkaar goed aanvullen", aldus Kroes.

