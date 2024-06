Southgate pareert kritiek van Ten Hag: ‘Miljoenen meningen die verschillende kanten opgaan’

De kritiek van Erik ten Hag op het spel van Engeland in de wedstrijd tegen Servië doet bondscoach Gareth Southgate niets. De Nederlandse trainer van Manchester United was zondagavond aanwezig bij Studio Fußball bij NOS, waar hij zich negatief uitliet over het spel van de Britten.

“Ze speelden heel passief. Ze gingen ook steeds dieper spelen en lieten Servië komen”, gaf Ten Hag zondag na de wedstrijd tussen Servië en Engeland aan bij NOS. “Dit is de visie van de manager. Als Engeland 1-0 voor komt, kiest hij ervoor om op de verdediging te gokken, compact te gaan spelen en te hopen op momenten.”

Waar de opmerkingen van Ten Hag bij veel Engelse fans in het verkeerde keelgat schoten, laten ze Southgate koud, zo geeft hij woensdagavond aan op de persconferentie in aanloop naar het duel met Denemarken. “Gedurende het toernooi zijn er natuurlijk miljoenen meningen die verschillende kanten opgaan. Ik krijg alles mee, ook al lees of luister ik niets. Mensen sturen allerlei dingen naar mij op.”

Ten Hag had kritiek op het inbrengen van Conor Gallagher ten koste van Trent Alexander-Arnold, maar dat is volgens Southgate een logische wissel. “Er was een moment in de wedstrijd dat we te weinig controle hadden. Het was een goed moment om Gallagher in te brengen. En hij deed het goed. Iedereen mag zijn mening hebben. Ik blijf daar heel rustig onder”, besluit hij. De wedstrijd tussen Denemarken en Engeland staat donderdag om 18.00 uur op het programma.

