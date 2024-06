‘Rulli contacteert oude club en is bereid tweede doelman te worden’

heeft aan Villarreal laten weten dat hij graag terugkeert bij de club, zo meldt MARCA. De Argentijn zou daarbij genoegen willen nemen met een reserverol achter eerste doelman Filip Jørgensen.

Rulli is na zijn blessure begin afgelopen seizoen op het tweede plan geraakt bij Ajax. Omdat hij een van de grootverdieners is in Amsterdam, zou de clubleiding niet onwelwillend zijn tegenover een vertrek. Nadat hij eerder al in de belangstelling stond van Real Betis, zou hij zichzelf inmiddels hebben aangeboden bij Villarreal. Deze club verkocht hem begin 2023 aan Ajax.

Bij Villarreal hebben ze inmiddels wel met Jørgensen een nieuwe eerste keuze. De in Zweden geboren Deen verlengde onlangs zijn contract bij de Spanjaarden, waardoor het niet waarschijnlijk is dat hij nu alweer naar de bank verbannen zal worden. Dat is volgens de Spaanse krant geen probleem, want Rulli zou namelijk genoegen willen nemen met de rol van tweede doelman.

Rulli heeft nog een contract tot medio 2026 bij Ajax. Dat zorgt ervoor dat het voor de club uit het oosten van Spanje geen eenvoudige opgave zal worden, mochten ze inderdaad op de avances van Rulli ingaan. De Amsterdammers betaalden anderhalf jaar geleden nog een bedrag van acht miljoen euro voor de doelman, dus zullen deze niet voor niets willen laten vertrekken.

