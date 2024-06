'Graham Potter grijpt tóch naast terugkeer in de Premier League'

Graham Potter lijkt tóch niet de nieuwe trainer van Leicester City te gaan worden. De club die komend seizoen als kampioen van de Championship terugkeert in de Engelse Premier League is volgens The Telegraph dichtbij het aanstellen van Steve Cooper.

Potter is clubloos sinds zijn ontslag bij Chelsea, in april 2023. De Engelsman was daarna in beeld bij Ajax, maar trok in mei zelf de stekker uit de onderhandelingen met de Amsterdammers, die doorschakelden en inmiddels Francesco Farioli hebben aangesteld. Potter zou daarnaast ook op het lijstje bij Feyenoord hebben gestaan, maar de Rotterdammers vonden in de Deen Brian Priske, die overkomt van Sparta Praag, de opvolger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot.

Engelse media, waaronder The Guardian, meldden gisteren (dinsdag) nog dat Potter dichtbij een akkoord met Leicester City zou zijn, waar hij de naar Chelsea vertrokken Enzo Maresca zou moeten opvolgen. The Foxes zouden Potter de voorkeur geven boven twee andere kandidaten, Cooper en Carlos Corberán (West Bromwich Albion), wist de krant te melden.

'Verreweg de beste optie'

Een dag later komt The Telegraph echter met hele andere informatie. Niet Potter, maar Cooper zou inmiddels de beste papieren hebben om met Leicester de Premier League in te gaan. De verrassende landskampioen van 2016 zou in 'verregaande onderhandelingen' zijn met de 44-jarige Welshman, oud-trainer van onder meer Nottingham Forest. "Leicester ziet Cooper als verreweg de beste optie voor volgend seizoen en is optimistisch te kunnen overleven in de Premier League, ondanks de overduidelijke obstakels", refereert de krant aan de puntenstraf die de club boven het hoofd hangt vanwege mogelijke overtredingen van de financiële reglementen.

