Hans Kraay jr. trekt uiterst pijnlijke conclusie na Nederland - Oostenrijk

Hans Kraay junior is geschrokken van het optreden van het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De formatie van bondscoach Ronald Koeman had bij winst uitstekende zaken gedaan met het oog op de achtste finales, maar verloor in een dramatisch duel met 2-3. Kraay jr. zag dat Oranje vooral in de eerste helft volledig van het veld werd geblazen.

Het Nederlands elftal was gewaarschuwd voor de kracht van Oostenrijk, dat in de eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk al liet zien negentig minuten gas te kunnen geven én de tegenstander van begin tot eind onder druk te kunnen zetten. De ploeg van Koeman liet zich desondanks verrassend door de Oostenrijkers. Na zes minuten stond het al 0-1. “Je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. Maar laten we maar beginnen bij de eerste helft. Daarin zijn we - ‘we’, want als het niet goed gaat moeten we ook ‘we’ zijn - weggeblazen door een frisse moderne ploeg van een moderne trainer”, zegt Kraay jr. na de ontmoeting in Berlijn in ESPN Vandaag.

“Met één echte uitblinker: Sabitzer”, vervolgt de verslaggever. “Voor de rest allemaal ongelooflijke gedisciplineerde powerhouses. Ze kunnen blijven gaan. Overlaps, mensen die bijsluiten, hoog druk… Dan is het niet zo dat we tegen Real Madrid hebben gespeeld hoor, maar dat hadden ze in de eerste helft allemaal beter voor elkaar dan wij. Al die facetten.” Oranje kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Joey Veerman zakte, evenals zijn teamgenoten, door het ijs en werd door Koeman al voor de rust naar de kant gehaald. Met Xavi Simons als vervanger kreeg Oranje iets meer grip op de wedstrijd en dat resulteerde na de pauze in een snelle gelijkmaker, maar Oostenrijk wist vervolgens op 1-2 te komen en na de 2-2 van Memphis Depay ook op 2-3.

Het Nederlands elftal bleef zodoende met lege handen achter, eindigend op de derde plaats. Kraay jr. had er in eerste instantie geen woorden voor, maar denkt dat er in een later stadium nog wel wat positieve dingen uit de wedstrijd gehaald kunnen worden. “In de tweede helft begon het er nog een beetje op te lijken en als we de samenvatting zien, dan kunnen we zeker aanvallend gezien in de tweede helft op een aantal goede dingen terugkijken. Maar verdedigend, óók in de tweede helft bij de goals, zag het er héél slecht uit”, aldus Kraay jr.

