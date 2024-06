Jan Joost van Gangelen: ‘Hij was een boy band jongetje met pukkels. Nu is hij een echte man’

Ferdi Kadioglu wordt vrijdagavond in het televisieprogramma EK-praat van ESPN bewierookt. Jan Joost van Gangelen en Vincent Schildkamp zijn enthousiast over de ontwikkeling van de linksback van Fenerbahçe en Turkije.

Kadioglu is dit EK de vaste linksback van Turkije, dat in een poule met Portugal, Georgië en Tsjechië als tweede eindigde en zich zo plaatste voor de achtste finales. De geboren Arnhemmer, die in 2018 NEC verruilde voor Fenerbahçe en in Turkije van vleugelaanvaller werd omgetoverd tot vleugelverdediger, maakt een goede indruk op Van Gangelen en Schildkamp.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het leuk dat een speler die na zijn vertrek uit de Eredivisie vrij snel uit beeld raakte, zich gewoon uitstekend manifesteert dit toernooi”, zegt Schildkamp over Kadioglu. “Hij is op clubniveau bij Fenerbahçe natuurlijk ook al een onbetwiste basisspeler.”

“Hij is ook echt een man geworden”, vult Van Gangelen aan. “Het was echt zo’n boy band jongetje met zijn haren en een beetje pukkels nog.” Schildkamp: “Hij is nu echt een massieve voetballer geworden.” Van Gangelen: “Bloedsnel ook”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Embolo zorgt voor hoogtepunt Hongarije - Zwitserland en laat iets opvallends achter op het veld

Breel Embolo liet iets opvallends achter op het veld in de slotfase van Hongarije - Zwitserland.