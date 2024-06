Derksen fileert ex van voormalig Oranje-international: ‘Zo gelukkig dat hij deze trut heeft ingeruild’

Johan Derksen is blij voor Rafael van der Vaart dat hij niet meer samen is met Sylvie Meis. Bij Vandaag Inside Oranje worden beelden van haar getoond, waarna De Snor aangeeft dat hij haar een ‘griezel van een wijf’ vindt.

Tijdens Vandaag Inside Oranje worden beelden van een interview van Meis met FHM getoond. Daarin krijgt ze de vraag of ze in het afgelopen jaar meer of minder dan honderdduizend euro heeft verdiend. Vervolgens begint ze keihard te lachen, omdat ze dat wel een heel laag bedrag vindt.

De mannen aan tafel vinden de video en Meis als persoon helemaal niks. “Een griezel van een wijf is het”, begint Derksen. “Als je je alleen maar laat neuken door miljonairs, ja dat levert wel wat op.” Wanneer Wilfred Genee suggereert dat ze wel een eigen carrière heeft, vraagt Derksen direct welke dat dan is. “Ze is influencer, ze doet allerlei presentaties voor shows, ze is wel overtuigd van zichzelf”, geeft de presentator aan.

Na nog een fragment gezien te hebben waarin Meis zichzelf complimenten geeft, haalt Derksen oud-voetballer Van der Vaart erbij, die jaren samen was met Meis. “Ik ben zo gelukkig voor Van der Vaart dat hij deze trut ingeruild heeft voor die leuke handbalster (Estavana Polman, red.). Eigenlijk verdient ze deze aandacht niet eens.” Genee geeft vervolgens aan dat ze in Duitsland heel groot is. “Nou, dat gun ik haar van harte, daar blijven dan”, besluit Derksen.

