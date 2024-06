Kijkers schrikken tijdens Zwitserland - Italië van 'gevangeniselftal'

Zwitserland verovert in de wedstrijd tegen Italië de harten van de nodige voetbalfans. Het spel van het Alpenland kan rekenen op de nodige complimenten, terwijl Italië juist op kritiek kan rekenen. De harde overtredingen van de regerend Europees kampioen worden niet gewaardeerd – veel kijkers vinden dat Stephan El Shaarawy een rode kaart had verdiend.

In de slotfase van de eerste helft beging El Shaarawy een forse overtreding op Fabian Schär, die op zijn enkel werd geraakt. Scheidsrechter Szymon Marciniak liet hem wegkomen met een gele kaart en werd niet naar de kant geroepen door zijn videoscheidsrechter. De overtreding werd in de pauze niet uitgelicht door de NOS, al vindt analist Dean Gorré wel dat Italië ‘een soort antivoetbal’ speelt.

Collega-analist Ibrahim Afellay is lyrisch over Zwitserland. “Het is genieten geblazen vanuit Zwitsers perspectief. Zwitserland domineert op alle fronten. In balverlies, in balbezit… Ze leggen Italië de wil op. Italië komt er totaal niet aan te pas. Ik heb het idee dat ik weer naar Spanje – Italië zit te kijken. Zwitserland is zó goed aan de bal. Maar in de eindfase gaat het vaak mis.”

