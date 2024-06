Koeman gaat tegen analisten in: 'Daar vind ik dit elftal op dit moment niet klaar voor'

Bondscoach Ronald Koeman is het niet eens met de analisten van de NOS, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart. Met name die eerste meende dat het Nederlands elftal in de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd tegen Frankrijk baat had gehad bij aanvallende wissels, maar volgens de keuzeheer is zijn elftal daar 'op dit moment nog niet klaar voor'.

Koeman schuift na afloop van de wedstrijd aan bij verslaggever Jeroen Stekelenburg, die het gesprek op de analyse van bovenstaand duo brengt. Van Hooijdonk had het in zijn nabeschouwing onder meer over 'schijtbakkenvoetbal', een term die hij overigens óók bij het spel van de Fransen vond passen.

Artikel gaat verder onder video

"We hoorden net onze analisten", zegt Stekelenburg tegen de bondscoach, "die vonden het wat zuinigjes, niet spelen voor de winst. Kun je daar wat mee, vind je daar iets van?" Koeman komt met een duidelijke reactie: "Nee, nee. Dat mogen zijn vinden, dat is hun goed recht. Maar ik zie dat zo. Ik vond op een gegeven moment dat dit het maximale was. Juist als je dan aanvallend gaat wisselen, denk ik dat we meer ruimtes weggeven en kwetsbaarder worden. Daar vind ik dit elftal, op dit moment, niet aan toe."

Grote favoriet

En dus eindigde het duel met dezelfde stand die 90 minuten eerder op het bord stond: 0-0. Koeman telt vooral zijn zegeningen: "Je pakt een punt en hebt nu vier punten uit twee wedstrijden. We speelden tegen - misschien wel - de grote favoriet van het toernooi. Dan kun je zeggen, heel Nederlands gedacht, 'Het was zuinig, het was misschien saai en verdedigend', maar zij hebben daar verder ook niets meer aan gedaan."

Never nooit

Over het wellicht meest besproken moment van de wedstrijd was Koeman overigens ook heel duidelijk. De goal van Xavi Simons in de 71ste minuut - die na lang soebatten door de arbitrage werd afgekeurd omdat Denzel Dumfries buitenspel stond op het moment van schieten - had wat de bondscoach betreft moeten tellen. "Die keeper kan er never nooit bij", meent Koeman. "Dat komt niet omdat Denzel daar staat, het is niet zo dat hij de keeper belemmert." Bovendien meent de keuzeheer dat goals in gevallen als deze altijd moeten worden toegekend: "Als je zoveel tijd nodig hebt, dan moet je een doelpunt geven", refereert hij aan de vier minuten die scheidsrechter Anthony Taylor en VAR Stuart Atwell nodig hadden om tot hun beslissing te komen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.