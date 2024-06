L'Équipe deelt beschamend lage cijfers uit aan Memphis Depay en Antoine Griezmann

L'Équipe staat alom bekend als de meest kritische sportkrant van Frankrijk en de beoordelingen na afloop van Nederland - Frankrijk (0-0) op het EK liegen er dan ook niet om. krijgt van alle Oranje-spelers het laagste cijfer: een 3.

De collega’s van Foot Mercato, Maxi Foot en MadeInFoot vonden Depay ook de slechtste Oranje-speler van de avond: elk van de drie voetbalwebsites deelde een 3,5 uit aan de spits van Oranje. L'Équipe duikt daar dus nog iets onder met een 3. “Los van een actie in de zestiende minuut waarbij hij op doel wist te schieten, zette Depay niets neer in de eerste helft. In de 26ste minuut hielp hij een goede counterkans om zeep. Zijn tweede helft was niet beter, blijkt ook wel uit het laag aantal contacten dat hij had.”

Bart Verbruggen en Stefan de Vrij zijn met beiden een 7 overigens de twee best beoordeelde Oranje-internationals door L'Équipe. Verbruggen verrichtte enkele knappe reddingen en hield Oranje op de been. “Hij was Antoine Griezmann driemaal de baas”, schrijft de Franse sportkrant, die stelt dat deze wedstrijd ‘bewees dat Nederland zijn doelman gevonden heeft’. Wat De Vrij betreft steekt L'Équipe de loftrompet over diens positionering. “Die is altijd goed”, klinkt het.

L'Équipe is overigens ook ontzettend kritisch op enkele van de Franse spelers. Theo Hernández krijgt een 4, Ousmane Dembélé en Griezmann beiden een 3. Het lage cijfer voor Griezmann mag enigszins verrassend genoemd te worden, aangezien de gelegenheidsspits van les Bleus regelmatig een plaag was voor de defensie van Oranje. Griezmann miste echter ook enkele goede kansen, hetgeen hem zwaar wordt aangerekend. “Met name de tweede helft worstelde hij met zichzelf”, klinkt het.

