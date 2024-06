Licentieverlies kan verstrekkende gevolgen hebben voor Vitesse-spelers

Het verliezen van de licentie van Vitesse kan mogelijk verregaande gevolgen krijgen voor de selectie van de Arnhemmers. Als de club daadwerkelijk omvalt, bestaat de kans dat de dan transfervrije spelers er bij andere clubs niet aan te pas komen.

Zodra Vitesse, wiens proflicentie dinsdagochtend werd afgenomen door de KNVB, ophoudt te bestaan, zullen alle contracten van de spelers ontbonden worden, waardoor ze transfervrij zijn. Volgens Evgeniy Levchenko, voorzitter van de Vereniging van Contractspelers (VVCS), is dat niet per se goed nieuws voor de spelers van de Arnhemmers, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Doordat Vitesse in beroep gaat tegen het licentieverlies, bestaat de kans dat de club pas laat in de zomer definitief omvalt. Waar een transfervrije status normaal gesproken positief is voor spelers, is dit zo laat in de zomer niet het geval, zo geeft Levchenko aan. Clubs zouden hun selecties dan namelijk al zo goed als rond hebben voor het nieuwe seizoen. “Dan lopen ze het risico buiten de boot te vallen.”

Mocht het de transfervrije Vitessenaren niet lukken om deze zomer een nieuwe club te vinden, zullen ze moeten wachten tot de winterse transferperiode om weer aan de bak te kunnen. Dat is volgens de VVCS geen wenselijke situatie. “Wij willen dat het inkomen en de werkgelegenheid van de spelers wordt gewaarborgd”, luidt het. De vereniging hoopt dan ook dat Vitesse erin slaagt de proflicentie alsnog te behouden.

