'Liverpool ziet in Duitse EK-ganger potentiële concurrent voor Sepp van den Berg'

Liverpool houdt de verrichtingen van de Duitse EK-ganger volgens Sport Bild nauwlettend in de gaten. De 27-jarige verdediger van VfB Stuttgart is voor een gelimiteerde transfersom op te pikken, waardoor hij weleens een geduchte concurrent voor zou kunnen worden.

Het is geen geheim dat de nieuwe club van Arne Slot deze zomer graag een centrale verdediger aan de selectie zou toevoegen. Routinier Joel Matip gaat Liverpool immers transfervrij verlaten, terwijl Joe Gomez her en der in verband wordt gebracht met een vertrek.

Van den Berg (22) staat al sinds de zomer van 2019 onder contract bij The Reds, en wordt gezien als een speler die deze zomer wellicht eindelijk een kans gaat krijgen in het eerste elftal. De oud-speler van PEC Zwolle speelde de afgelopen seizoenen op huurbasis voor achtereenvolgens Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz 05. Bij die laatste club maakte de verdediger het afgelopen seizoen een uitstekende indruk in de Bundesliga.

Dat geldt echter ook voor Anton, die met Stuttgart verrassend als tweede eindigde achter landskampioen Bayer Leverkusen. In het contract van de tweevoudig Duits international is een vertrekclausule ter waarde van 22,5 miljoen euro opgenomen. Liverpool zou recent begonnen zijn Anton te scouten, terwijl ook Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen de verdediger in het vizier zouden hebben.

