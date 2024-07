Memphis Depay: 'Het is kwart voor elf op een zondag, ik heb geen zin om hierover te praten'

kreeg zondagmorgen tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in de aanloop naar de clash met Roemenië in de achtste finales van het EK niet de beste vragen. Nadat de aanvaller al zijn onbegrip uitte richting Jeroen Stekelenburg van de NOS moest ook Noa Vahle eraan geloven. De verslaggeefster begon over het kapsel van Memphis, maar de sterkhouder van Oranje had er helemaal geen zin in om het daarover te hebben.

Het kapsel van Memphis, en vooral zijn haarband, is al sinds de oefenwedstrijd tegen Canada op 6 juni onderwerp van gesprek in Nederland. De aanvaller verscheen zaterdag op de training van Oranje met een ‘nieuw’ kapsel. Vahle voelde zich genoodzaakt Memphis daarnaar te vragen. “Memphis ik weet niet of je het door hebt, maar het gaat dit EK soms vaker over je kapsel dan over de tactiek van Oranje. Is dit je favoriete haarstijl eigenlijk?”, zo klonk het.

Memphis zat er duidelijk niet op te wachten om het over zijn ‘looks’ te hebben. “Het is volgens mij kwart voor elf op een zondag. Ik heb geen zin om over mijn haar of wat dan ook te praten”, aldus de centrumspits van het Nederlands elftal. Gelukkig voor Vahle gaf Memphis wel ‘gewoon’ antwoord op haar volgende vraag. Vahle vroeg zich af welke rol Memphis in de nasleep van de 2-3 nederlaag tegen Oostenrijk op zich nam, hoe hij zonder aanvoerdersband alsnog een ‘leider’ kan zijn. “Ik denk gewoon op natuurlijke wijze mezelf zijn. Dat is inderdaad kritisch naar mezelf en naar elkaar kijken.”

Volgens Memphis is het Nederlands elftal een ‘omgeving’ waar iedereen wat kan zeggen, maar er wel een paar spelers zijn die de lijnen uitzetten. “Omdat ze bijvoorbeeld honderd interlands hebben of meer ervaring. Maar we hebben natuurlijk ook stemmen nodig van jonge jongens, hoe zij het zien. Zo kom je dichter tot elkaar en kan een proces, waar wij nu in zitten, misschien tot een succes leiden. Dat is voorheen niet zo geweest.” Memphis, die in 2014 zijn eerste eindtoernooi speelde, ziet een groot verschil ten opzichte van zo’n tien jaar geleden. “Toen had je gewoon een aantal spelers die boven de groep stonden. De rest volgde of hield zijn bek dicht. Nu heb je heel veel spelers met karakter, veel spelers met ervaringen. Verschillende meningen, maar die delen we wel.”

Memphis was tijdens het Wereldkampioenschap van 2014 in Brazilië een van de smaakmakers in de selectie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Memphis bezorgde Oranje als invaller een cruciale overwinning op Australië en was ook trefzeker tegen Chili. De aanvaller nam vervolgens met zijn land ook deel aan het EK van 2021 en het WK van 2022. Dit EK kreeg hij al veel kritiek over zich heen, maar toonde hij uitgerekend in de voor Oranje dramatisch verlopen wedstrijd tegen Oostenrijk tekenen van herstel. Zo maakte hij zijn eerste treffer van dit toernooi.

