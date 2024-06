Sjoerd Mossou haalt uit naar Valentijn Driessen: 'Dan ben je óf heel dom, óf je wil even het clowntje uithangen'

Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou heeft zich gestoord aan de uitspraken van Valentijn Driessen over de promotie van NAC Breda. De chef voetbal van De Telegraaf schreef maandag in zijn column onder meer dat de Brabantse club de gedoodverfde degradant uit de Eredivisie is in het seizoen 2024/25.

NAC verzekerde zich afgelopen zondag, ondanks een 4-1 nederlaag bij Excelsior, van een terugkeer op het hoogste niveau, maar werd door Driessen onder meer betiteld als 'de slechtst geleide profclub van Nederland'. De club beschikt in de ogen van de journalist bovendien totaal niet over een Eredivisiewaardige selectie, terwijl er ook nauwelijks middelen voorhanden zijn om die de komende transferzomer adequaat te versterken. "NAC lijkt gepromoveerd om te degraderen", concludeerde de Telegraaf-journalist dan ook.

In de AD Voetbalpodcast vraagt host Etienne Verhoeff aan Mossou, die er nooit een geheim van heeft gemaakt groot supporter van NAC te zijn, naar zijn mening over bovenstaande woorden van Driessen. "Dat vind ik van een domheid zeg", begint de AD-journalist. "Óf je bent heel dom, óf je wil even het clowntje uithangen, een van de twee is het."

"Effe logisch nadenken", vervolgt Mossou. "Natuurlijk is NAC achtste geworden, natuurlijk gaan ze niet met deze selectie de Eredivisie in. Duh, dat is nogal wiedes. Iedere club die promoveert, en zeker als je uit deze positie komt, gaat tussen de vier en tien spelers vervangen. Dat gaat Willem II ook doen, die teams komen er in het nieuwe seizoen heel anders uit te zien." In de prestaties van NEC, dat in 2021 als zevende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, via de play-offs promoveerde en zich sindsdien drie jaar op rij moeiteloos wist te handhaven, ziet Mossou bovendien een voorbeeld van hoe het NAC zou kunnen vergaan. "Die deden daarna fluitend mee in de Eredivisie, omdat ze gewoon tien nieuwe spelers haalden."

