Sjoerd Mossou loopt leeg over 'autistische' VAR en pleit voor regelveranderingen

Sjoerd Mossou is totaal niet te spreken over de manier waarop de VAR nu wordt ingezet, waarbij hij vooral de gebeurtenissen tijdens Duitsland-Denemarken (2-0) als argumenten aanhaalt. Na afloop was er veel kritiek op twee VAR-momenten, die beiden in het nadeel van de Denen uitvielen. De journalist van het Algemeen Dagblad denkt dat het goed is het hulpmiddel anders in te gaan zetten.

Tijdens de AD voetbalpodcast praat Mossou met Etienne Verhoeff nog even na over de laatste wedstrijd van het gastland. "Ze hadden ongelooflijk mazzel, die Duitsers. Die VAR is op deze manier tenenkrommend. Hier is die ook nooit voor bedoeld geweest. Het systeem is bedacht voor de clear and obvious errors. De handsbal van Thierry Henry bijvoorbeeld (tegen Ierland, waardoor de Fransen naar het WK van 2010 gingen). Nu is die in gevallen van hands en buitenspel uitgevonden om ofwel doelpunten af te keuren met een soort vergrootglas op basis van millimeters, of wel de meest lullige, absurde handsballen alsnog te bestraffen."

Mossou ziet dan ook een verkeerde opvatting met betrekking tot de inzet van de VAR. "Waarom worden bij hands en buitenspel niet dezelfde uitgangspunten gebruik als bij iedere andere beslissing? Alleen ingrijpen bij clear and obvious mistakes. Nu is het gewoon absurd. Dan zit er ook nog een chip in de bal, krijgen wij een soort hartslagmeter te zien om te weten of de bal de hand heeft geraakt of niet. Jongens, waar zijn we nou allemaal mee bezig..."

Ook pleit de journalist voor 'positiever' VAR-gebruik. "Van Basten heeft het daar ook over gehad bij de NOS en ik ben het daar helemaal mee eens: als je nou inderdaad op een autistische manier naar buitenspel wil gaan kijken, zoals we nu doen, met millimeterwerk tot achter de komma, pas dan de regel aan dat je voor 100% buitenspel moet staan. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat je, in plaats van doelpunten afkeuren op teenlengtes, dat je alleen op de millimeter kijkt of iemand helemaal buitenspel staat. Deze speler (Joachim Andersen, red) stond voor 99,9% niet buitenspel. Dan voorkom je in ieder geval dat je doelpunten op dit soort fracties gaat afkeuren. Dat teennagelwerk, waar gaat dit nog over?"

De VAR lijkt met specifieke beelden de kijkers thuis goed in te lichten van de beoordeelde situatie, maar niet alle belangrijke informatie wordt gedeeld. "We krijgen nu dat 3D-beeld te zien waardoor we zien dat iemand inderdaad net iets buitenspel staat. Maar wat je niet te zien krijgt, is het precieze, op de nanoseconde exacte moment dat de bal de voet van de assistgever verlaat. Dat is minstens even belangrijk. Als je dan toch helemaal doorslaat met deze absurde marges, moet je ook met de chip in de bal gaan kijken naar het precieze moment dat de bal de voet verlaat. Anders is dat 3D-beeld niks waard."

