‘Nachtmerrie’ Wilfred Genee komt uit: ‘Het zat er ook wel aan te komen’

Veronica Offside zal niet meer terugkeren op televisie, zo meldt mediapersoonlijkheid Tina Nijkamp op Instagram. De voetbaltalkshow van Wilfred Genee scoorde niet goed, dus heeft Talpa besloten het programma te beëindigen.

“Geen Veronica Offside in het schema”, begint Nijkamp in een Instagram Story over het programmaschema van Veronica van augustus. “De Eredivisie begint al wel begin augustus. De nachtmerrie voor Wilfred Genee is uitgekomen. Veronica Offside keert niet terug op tv dit najaar. Einde oefening. Het zat er ook wel aan te komen.” Niet veel later plaatst ze een nieuwe Story waarin ze aangeeft dat Talpa het nieuws aan haar heeft bevestigd.

Vorige maand leek het al compleet de verkeerde kant op te gaan met de voetbaltalkshow van Genee. Op 20 mei was bondscoach Ronald Koeman te gast in het programma, maar schakelden er slechts 158.000 kijkers in. Tijdens die aflevering gaf de presentator aan dat hij ‘er alles aan gaat doen om het programma in de lucht te houden’. Met het nieuws van dinsdag wordt duidelijk dat dit niet is gelukt.

“Geen voetbaltalkshow meer in Nederland volgend seizoen”, schrijft Nijkamp in een andere Story op Instagram, waarbij ze aangeeft dat dit voor het eerst sinds 1999 is. Overigens zijn Rondo van Ziggo Sport, Studio Voetbal van NOS en Voetbalpraat en Dit was het Weekend van ESPN komend seizoen wel gewoon te zien op tv. Het is niet duidelijk of Nijkamp deze programma’s niet kent of het bestaan hiervan is vergeten.

