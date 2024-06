Nieuw voorstel bij Coley Parry in uiterste poging Vitesse te redden

Zondag zal er nog een laatste poging ondernomen worden om Vitesse te redden van een faillissement, zo schrijft De Telegraaf. De Nederlandse partij die de club wil overnemen heeft een voorstel bij Coley Parry neergelegd om een oplossing te vinden.

Vitesse heeft momenteel een schuld van 14,3 miljoen euro bij Parry. Die schuld maakt het lastig voor de Arnhemmers om weer gezond te worden. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Amerikaan, wat de uiterste poging is om een oplossing te bereiken. Met het voorstel zou de zakenman een bedrag van 10,5 miljoen euro terugbetaald krijgen. Dat is het bedrag dat hij nominaal in de Arnhemmers heeft geïnvesteerd.

De identiteit van de partij die Vitesse wil overnemen, is vooralsnog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze oorspronkelijk uit Gelderland komt. Het bedrijf zou zowel in binnen- als buitenland actief zijn. Naast dat deze bereid is zich voor lange tijd aan Vitesse te binden, zou de partij ook garant willen staan voor het begrotingstekort voor komend seizoen.

Of de oplossing er daadwerkelijk gaat komen, valt nog te bezien. Het heeft er alle schijn van dat de licentiecommissie van de KNVB maandag de licentie van Vitesse zal intrekken. De Arnhemmers konden namelijk geen dekkende begroting inleveren op de gestelde deadline. Ook aan andere eisen, zoals het behouden van de bankrekening of de accountant, werd niet voldaan.

