Nigel de Jong doet tien dagen voor start EK zeer gewaagde uitspraak over Oranje

Nigel de Jong heeft torenhoge verwachtingen van het Nederlands elftal tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland. Hoewel de formatie van bondscoach Ronald Koeman zeker niet tot de favorieten voor de eindzege wordt gerekend, verwacht De Jong dat de ploeg de finale haalt en uiteindelijk ook met ‘die cup’ in de handen zal staan.

Nog tien dagen en dan gaat het EK in Duitsland van start met de ontmoeting tussen het gastland en Schotland. Twee dagen later speelt het Nederlands elftal zijn eerste groepswedstrijd, in Hamburg tegen Polen. Het elftal van Koeman hoopt in het Volksparkstadion meteen een stap richting de knock-outfase te kunnen zetten. In een groep met verder Frankrijk en Oostenrijk moet het treffen met Polen sowieso drie punten opleveren, wil Oranje in Duitsland een serieuze rol van betekenis kunnen gaan spelen.

Hoewel het Nederlands elftal bij de bookmakers zeker niet als favoriet geldt voor de eindzege, heeft De Jong dus hoge verwachtingen van de nationale ploeg. De technisch directeur van de KNVB vertelde vorige week voor de camera van de NOS al dat hij net zoals de spelers voor het ‘hoogst haalbare’ gaat en in het programma Oranje Road Trip van OnsOranje op YouTube doet hij er nog een schepje bovenop. “Ik heb hoge verwachtingen. Ik heb hele hoge verwachtingen”, zegt De Jong in gesprek met oud-internationals Jeremain Lens en Ron Vlaar, die naar Hamburg zijn afgereisd. “Ik verwacht ook gewoon dat we ver komen, zeker de finale halen en uiteindelijk die cup gaan tillen met z’n allen.”

De Jong was zelf op meerdere eindtoernooien actief met het Nederlands elftal. Zo reikte hij in 2010 nog tot de finale van het Wereldkampioenschap in Zuid-Afrika, die helaas verloren ging tegen Spanje. Vier jaar later werden Oranje en De Jong in Brazilië in de halve finale na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië. De Jong verwacht dat hij tien jaar later, in de functie van technisch directeur, wél wat te vieren zal hebben. “Ja, ik ga sowieso met die cup in m’n handen staan. Of het nou wel of niet mag”, zo klinkt het.

Oranje begint het EK op zondag 16 juni tegen Polen. Vijf dagen later staat de kraker tegen Frankrijk op het programma en op dinsdag 25 juni is Oostenrijk de tegenstander in Berlijn, waar ook de finale wordt gespeeld. Het Nederlands elftal oefent in de aanloop naar de eindronde tegen Canada en IJsland.

