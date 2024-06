Noa Vahle zorgt voor verbazing bij René van der Gijp: 'Met alles wat hij zegt, heeft hij ongelijk'

René van der Gijp heeft zondagavond met verbazing naar een interview van Noa Vahle met Virgil van Dijk gekeken. Van Dijk ging in op de kritiek die een jonge speler als Xavi Simons ontvangt in Nederland krijgt. Wat de aanvoerder van Oranje over Simons zei, zorgde in de uitzending van Vandaag Inside Oranje echter voor verbazing bij Van der Gijp.

Vahle vroeg Van Dijk in eerste instantie of er niet te veel wordt verwacht van Simons: "In denk niet dat dát van hem verlangd wordt, maar ik denk dat het iets van deze tijd is, waarbij het verwachtingspatroon gewoon heel hoog is", legde Van Dijk uit. "Dat is iets waar hij mee moet leren omgaan, het is nou eenmaal zo", zei de verdediger van Liverpool.

Het zorgt voor wat verbazing bij Van der Gijp: "Van Dijk heeft bij alles wat hij zegt, altijd ongelijk", begon de analist. "Dacht je nou werkelijk dat ik van een jongen van 21 een enorm hoog verwachtingspatroon heb? Nee, natuurlijk niet! Ik vind dat hij het verwachtingspatroon voor zichzelf te hoog heeft liggen. Hij moet gewoon lekker meevoetballen, maar niet denken dat hij het EK gaat beslissen."

