Oostenrijk bezorgt Lewandowski vervelende rentree en waarschuwt Nederlands elftal

In de EK-groep van het Nederlands elftal heeft Oostenrijk vrijdagavond gewonnen van Polen. Mede dankzij een openingsdoelpunt van Feyenoord-verdediger werd het 1-3 in het Olympiastadion in Berlijn. Daardoor heeft Oostenrijk nog veel om voor te spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Nederland, terwijl plaatsing voor de volgende ronde een moeilijk verhaal wordt voor Polen. Wel kunnen de Polen weer beschikken over , die als invaller zijn eerste EK-minuten maakte.

Oostenrijk heeft in de laatste wedstrijden een patent op snelle goals en ook tegen Polen maakte het deze reputatie waar. Binnen tien minuten was het Trauner die zijn land op voorsprong zette na een voorzet van oud-PSV’er Phillipp Mwene. Trauner speelt al drie seizoenen bij Feyenoord en maakte alleen afgelopen jaargang in de laatste competitiewedstrijd tegen Excelsior een (geldig) doelpunt. Nu knikte de verdediger dus binnen tien minuten raak op zijn eerste eindtoernooi als international. Oostenrijk was op een kleine fase na de betere ploeg in de eerste helft. Juist in de fase dat de Oostenrijkers de teugels wat lieten vieren kwam Polen langszij via Krzysztof Piatek. De Pool scoorde zo in het stadion waar hij namens Herta BSC drie seizoenen actief was. Opvallend was de rol Robert Lewandowski, nog niet fit genoeg om in de basis te starten, die op de bank constant aanwijzingen gaf aan de technische staf. Op slag van rust was er nog een gevaarlijk moment van Polen. Piotr Zielinski mocht via een vrije trap aanleggen, maar zag zijn inzet knap gekeerd worden door de Oostenrijkse doelman Patrick Pentz.

Op het moment dat bij Oostenrijk doelpuntenmaker Trauner geblesseerd naar de kant ging, maakte Lewandowski juist zijn opwachting bij Polen. De wedstrijd was na de pauze veel meer in evenwicht. De verwachting was dat de wedstrijd na de komst van Lewandowski wat meer in Pools voordeel zou kantelen, maar het was juist Oostenrijk dat via Christoph Baumgartner op 2-1 kwam. Polen dus opnieuw in de achtervolging. Voor dat het aan een goed slotoffensief kon beginnen viel de wedstrijd al in het slot nadat Marcel Sabitzer vrije doorgang had richting Wojciech Szczesny waarop de doelman de Oostenrijker onderuithaalde. Marko Arnautovic faalde niet vanaf de strafschopstip. Hierna was Oostenrijk nog een paar keer dicht bij een vierde treffer. Polen had inmiddels de handdoek geworpen en was niet meer bij machte om nog wat terug te doen.