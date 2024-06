Oostenrijker Marc Janko wil geen 'spion' zijn, maar komt toch met advies voor Oranje

Marc Janko kijkt enorm uit naar het treffen tussen Nederland en Oostenrijk. De Oostenrijkse spits, die tussen 2010 en 2012 voor FC Twente uitkwam, heeft goede hoop op een resultaat van zijn vaderland.

Janko heeft advies voor Oranje, dat hij in gesprek met Voetbal International deelt. Hij gaat uit van een Oostenrijkse ploeg die met veel druk naar voren speelt. "Ik zou het Nederlands elftal adviseren de bal achterin niet rustig rond te laten gaan. Als het druk zetten van Oostenrijk niet goed werkt, dan heeft het team de kwaliteiten om terug te zakken en compact te staan. We hebben een team dat moeilijk te verslaan is. Met de komst van Ralf Rangnick is er niet alleen attractief Red Bull-voetbal gekomen, maar ook teamspirit." Verdere tactische praat wil de 40-jarige oud-spits niet doen. "Ik wil jullie niet wijzer maken dan jullie al zijn: in mijn eigen land wil ik niet als een soort spion bekend staan", lacht Janko.

Artikel gaat verder onder video

De oud-speler van FC Twente verwacht een goed EK van Nederlandse kant. "Ik zie ze als outsider voor de EK-titel. Het is niet het Oranje van vroeger, met alleen maar grote namen. maar jullie veel spelers in grote Europese competities en een paar topspelers. Virgil van Dijk is wereldklasse. Vroeger had Nederland misschien meer aanvallende kracht, maar je weet wat ze zeggen: 'Offense wins hearts, defense wins championships.'"

Janko wil één speler van Oranje eruit lichten, die hij vergelijkt met Marko Arnautovic. "Als Memphis Depay fit is, is hij ook sterker dan een paar jaar geleden. Hij straalt nu veel meer rust uit, hij oogt meer volwassen. Met Arnautovic hebben we een vergelijkbaar type. Vroeger waren ze rebels, trokken ze hun eigen plan. Nu zijn ze ouder en wijzer. En met de juiste mindset had een speler als Marko echt in de top van Europa kunnen schitteren." Depay zal dinsdag 'gewoon' weer in de basis verschijnen. Het duel tussen Nederland en Oostenrijk begint om 18:00.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.