Op deze manier kan Oranje zonder te spelen de achtste finales bereiken

Het Nederlands elftal kan zich maandagavond zonder te spelen al plaatsen voor de achtste finales van het EK. Oranje is afhankelijk van het resultaat bij de wedstrijd tussen Albanië en Spanje, waarbij de Spanjaarden de selectie van bondscoach Ronald Koeman een handje kunnen helpen.

Als Spanje wint of gelijkspeelt tegen Albanië, is het Nederlands elftal definitief geplaatst voor de achtste finales. Albanië beschikt over één punt en kan zich bij een nederlaag tegen Spanje niet meer plaatsen als beste nummer drie voor de achtste finales. Oranje beschikt al over vier punten en weet bij een nederlaag van Albanië tegen Spanje al zeker dat het geplaatst is voor de achtste finales.

Spanje maakte tot dusverre een goede indruk, dus de kans lijkt groot te zijn dat Oranje zich maandagavond zonder te spelen al plaatst voor de achtste finales. Gebeurt dat niet? Dan kan het Nederlands elftal zich de dag daarna tegen Oostenrijk definitief plaatsen voor de achtste finales. Afhankelijk van het resultaat in dat duel, wordt duidelijk of Oranje op de eerste, tweede of derde plek in de poule eindigt.

Als Oranje de winnaar wordt in Groep D, dan neemt de ploeg van Koeman het op dinsdag 2 juli vanaf 21.00 uur in de achtste finale op tegen de nummer twee uit Groep F: Portugal, Turkije, Tsjechië of Georgië. Momenteel staat Turkije op deze tweede plaats. Mocht de ploeg van Koeman op de tweede plaats eindigen, speelt Oranje op maandag 1 juli om 18.00 uur tegen de nummer twee uit Groep E: Roemenië, Slowakije, België of Oekraïne. Alle ploegen in deze groep staan momenteel op drie punten.

