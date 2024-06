Opsteker voor Nederlands elftal: Lewandowski mist groepswedstrijd in Hamburg

Het Nederlands elftal hoeft komende zondag in de eerste groepswedstrijd op het EK in Duitsland tegen Polen niet te vrezen voor . De goalgetter van FC Barcelona en de Poolse nationale ploeg viel maandagavond in de oefeninterland tegen Turkije geblesseerd uit en is niet op tijd hersteld voor het treffen met Oranje. Dat bevestigt de Poolse bond.

Polen boekte maandagavond weliswaar een knappe oefenzege op Turkije, maar na afloop ging het vooral over het uitvallen van Lewandowski. De aanvoerder moest zich al na 33 minuten laten vervangen. Zes dagen voor de eerste groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal kon de Poolse bondscoach een geblesseerde sterspeler er natuurlijk niet bij hebben. Keuzeheer Michal Probierz liet doorschemeren dat Lewandowski de ontmoeting met Oranje ‘gewoon’ zou moeten halen, maar hij moet het treffen in Hamburg dus aan zich voorbij laten gaan

Dat is dinsdagmiddag bevestigd door de Poolse bond, die laat weten dat er alles aan gedaan zal worden om Lewandowski op tijd fit te krijgen voor de tweede groepswedstrijd tegen Oostenrijk op vrijdag 21 juni. Dat Lewandowski het duel met Oranje moet missen is uiteraard een flinke klap voor de Poolse nationale ploeg. De topspits van FC Barcelona is niet alleen aanvoerder en sterspeler, maar ook topscorer. Hij staat op 81 doelpunten in 149 interlands. Voor FC Barcelona was hij in het afgelopen seizoen in 49 wedstrijden in alle competities goed voor 26 treffers en negen assists.

Milik

Lewandowski is zeker niet de eerste Poolse international die afhaakt voor het duel met Oranje. Arkadiusz Milik, in het verleden speler van Ajax, raakte afgelopen vrijdag in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne al na vijf minuten geblesseerd. Het zag er meteen al niet goed uit en een dag later kon er een streep door zijn deelname aan het EK in Duitsland. Waar Polen tegen Nederland dus geen beroep kan doen op Lewandowski én Milik, moet Ronald Koeman het doen zonder Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners. De Jong herstelt onvoldoende van zijn enkelblessure en moest maandagavond een streep zetten door de eindronde. Voor Koopmeiners volgde het trieste nieuws dinsdag. Hij had een basisplaats tegen IJsland, maar kreeg tijdens de warming-up last van zijn lies. Koeman heeft voor Koopmeiners géén vervanger opgeroepen.

Raport medyczny po meczu z Turcją:



W poniedziałkowy wieczór reprezentacja Polski rozegrała towarzyski mecz z Turcją. Przedstawiamy raport medyczny lekarza kadry narodowej Jacka Jaroszewskiego, dotyczący zawodników, którzy doznali urazów w tym spotkaniu.



