Opvallend: Marciano Vink neemt één Oranje-speler op in beste EK-elftal van de groepsfase

Oranje kende met een nipte zege op Polen (1-2), een remise tegen Frankrijk (0-0) en een nederlaag tegen Oostenrijk (2-3) een enigszins teleurstellende groepsfase op het EK. Toch heeft Marciano Vink in zijn elftal van de beste spelers op het EK in de poulefase een plek ingeruimd voor één Oranje-international: .

Aké is de vaste linksback in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. De verdediger van Manchester City begon steeds in de basis, al werd hij tegen Polen en Oostenrijk vroegtijdig gewisseld.

Hoewel de kritiek op Oranje en met name de defensie na de groepsfase niet mals is, heeft Vink in zijn EK-elftal van de groepsfase toch een plek ingeruimd voor Aké. Zijn ESPN-collega’s Kenneth Perez, Hans Kraay junior en Kees Kwakman namen geen spelers van Oranje op in hun beste groepsfaseteam.

