Oranje-fans beleven opmerkelijke taferelen in Leipzig: ‘Vooralsnog niks aan de hand’

Nederlanders die naar Leipzig zijn afgereisd voor de kraker tussen Oranje en Frankrijk op het Europees Kampioenschap leken rekening te moeten houden met heel slecht weer, maar vooralsnog is er niks aan de hand. Op beelden op social media is te zien dat supporters van het Nederlands elftal en ook Fransen ‘gewoon’ feestvieren in het centrum van de stad.

Vrijdagmorgen kwamen de eerste berichten naar buiten over de mogelijk slechte weersomstandigheden in Leipzig. Supporters die naar de stad in Oost-Duitsland zijn afgereisd moesten rekening houden met zware regen- en hagelbuien én flinke windstoten. De voorspellingen waren voor de organisatie in Leipzig reden om de Oranje Fanzone voorlopig dicht te houden. Die zou normaal gesproken om 13.00 uur al de deuren openen, maar OnsOranje meldde begin van de middag te hopen dat de Nederlanders om 16.00 uur ‘alsnog’ te kunnen verwelkomen.

Maar van slecht weer is in Leipzig vooralsnog geen sprake. Tijdens de live-uitzending van de NOS voorafgaand aan de ontmoeting tussen Slowakije en Oekraïne werd er een paar minuten geschakeld met Leipzig, waar presentator Gert van ’t Hof aanwezig is om het Nederlands elftal op de voet te volgen. Van ’t Hof sprak van een gekke situatie. Hij had de weersvoorspellingen uiteraard meegekregen, maar ook hij stond ‘gewoon’ buiten zonder jas of paraplu boven zijn hoofd. Uit beelden en berichten gedeeld op X blijkt een paraplu voorlopig ook niet nodig. “Leipzig. Drukkend warm. Slecht weer voorspeld. Vooralsnog niks aan de hand. Fanzone nog wel een paar uur gesloten, dus stad kleurt oranje. Veel gezelligheid”, zo schrijft iemand.

Het officiële kanaal van het Nederlands elftal deelt zelf ook beelden van feestvierende Nederlanders in Leipzig, wat de berichtgeving over de gesloten Oranje Fanzone al helemaal opvallend maakt. Voor de Nederlanders in Leipzig is te hopen dat de fanzone alsnog z’n deuren opent, al is het in het centrum dus ook hartstikke gezellig. Fransen en Nederlanders vieren daar samen feest. Dat zal vanavond in het stadion wel anders zijn. Aftrap om 21.00 uur.

Update 15:43 uur: buien bereiken Leipzig

Tegen het einde van de middag hebben de buien Leipzig dan toch bereikt. 'Nog nooit zoiets meegemaakt', zo leest het onder meer op X. De organisatie hoopte de Oranje Fanzone om 16.00 uur te kunnen openen voor de supporters, maar wegens de slechte weersomstandigheden is het de vraag of de Nederlanders daar vandaag überhaupt nog terecht kunnen.

Update 15.58 uur: Oranje Fanzone gaat tóch open

Goed nieuws voor de Oranje-supporters die naar Leipzig zijn afgereisd: de Oranje Fanzone op de Wilhelm Leuschner Platz gaat inderdaad om 16.00 uur open.

📣 Goed nieuws! De Oranje Fanzone Wilhelm Leuschner Platz gaat om 16.00 uur open. Tot zo! 🧡



