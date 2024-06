Mbappé laat zich twee dagen voor kraker tegen Oranje 'gewoon' zien op het trainingsveld

leek na zijn noodgedwongen wissel tegen Oostenrijk het duel met het Nederlands elftal van komende vrijdag aan zich voorbij te moeten laten gaan, maar het begint er steeds meer op te lijken dat speeltijd voor de sterspeler niet uitgesloten is. De aanvaller van Real Madrid schitterende woensdag in eerste instantie in afwezigheid op de training van Frankrijk, maar betrad niet veel later alsnog het veld.

Frankrijk boekte maandagavond een zwaarbevochten 1-0 overwinning op Oostenrijk, maar na afloop ging het vooral over Mbappé. De aanvaller miste in de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0 en viel niet veel later uit met een gebroken neus. Vrijwel meteen na het laatste fluitsignaal klonken er vanuit Frankrijk al geluiden dat Mbappé onder het mes moest en het restant van de groepsfase aan zich voorbij moest laten gaan. Bondscoach Didier Deschamps bevestigde dinsdag dat Mbappé inderdaad geopereerd moet worden, maar dat lijkt pas ná het toernooi te gaan gebeuren.

De vraag blijft daardoor of de aanvoerder van de Franse nationale ploeg komende vrijdag inzetbaar is tegen het Nederlands elftal. Mbappé maakte, zo schrijft verslaggever Johan Inan van het Algemeen Dagblad op X, in eerste instantie níet zijn opwachting op de training van woensdag, maar meldde zich niet veel later alsnog op het trainingsveld. “Mbappé betreedt alsnog veld van Frankrijk. Werkt apart met fysiektrainer Cyril Moine. Eerst voorzichtige, daarna steeds rappere looppas met flinke witte pleister op gebroken neus. Daarna even in conclaaf met bondscoach Deschamps en verstuurt nu wat langere passes”, zo leest het.

Frankrijk en Nederland ontmoeten elkaar vrijdagavond in Leipzig. Beide ploegen wisten hun eerste wedstrijd te winnen. De Fransen versloegen Oostenrijk dus met 1-0, Oranje rekende af met Polen (1-2). De ontmoeting in Leipzig begint om 21.00 uur.

