Kökçü wil droom waarmaken: ‘We stelden ons voor dat we met Turkije de EK-finale speelden’

is met Turkije goed begonnen aan het Europees Kampioenschap in Duitsland. De voormalig Feyenoorder weet dat de Turken een goede ploeg hebben en hoopt het succes van het EK van 2008 te kunnen evenaren.

“We zijn niet verrast door ons succes van dinsdag”, vertelt Kökçü aan L’Équipe over de 3-1 overwinning op Georgië in de eerste wedstrijd. “We kennen onze kwaliteiten en het niveau van de spelers van het team, zoals aanvoerder Hakan Calhanoglu of Arda Güler. We willen hier het best mogelijke presteren. Het feit dat we op de EK’s van 2016 en 2021 niet uit de groep kwamen, zorgt ervoor dat we extra gebrand zijn. We willen ons kwalificeren voor de achtste finales, dat is onze prioriteit.”

De in Haarlem geboren middenvelder speelde vroeger in de jeugdelftallen van Oranje, maar heeft er eigenlijk nooit over nagedacht om voor Nederland uit te komen. “Sinds mijn kindertijd droom ik ervan om voor Turkije te spelen”, gaat hij verder. “Met mijn grote broer speelde ik voetbal terwijl we ons voorstelden dat we met Turkije de EK-finale zouden spelen.”

Met name de ploeg van 2008 was een groot voorbeeld voor Kökçü. “De gouden generatie van Euro 2008 liet mij dromen”, vertelt hij over het elftal dat het tot de halve finales schopte. “Elke wedstrijd gingen we met mijn vader en mijn ooms naar Amsterdam om de wedstrijden te bekijken. Dat blijven magische momenten en ik wil dit graag doorgeven aan de nieuwe generaties, in het bijzonder aan jongeren van Turkse afkomst die in Europa wonen, door een geweldig EK te spelen.” Turkije speelt zaterdagavond om 18.00 uur in Dortmund de tweede groepswedstrijd, tegen Portugal.

