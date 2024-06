Van Hooijdonk blij met keuze van Koeman: ‘Hij is iemand die we echt nodig hebben’

start dinsdagavond vanaf de aftrap bij Oranje in het duel met Oostenrijk. Volgens Pierre van Hooijdonk is dat een goede keuze, omdat de aanvaller van Borussia Dortmund met zijn snelheid en doelgerichtheid een nodige aanvallende impuls kan bieden.

Malen staat dinsdag voor zijn eerste basisplaats van het Europees Kampioenschap. Waar hij tegen Polen nog in mocht vallen, bleef hij tegen Frankrijk de hele wedstrijd op de bank. “Eigenlijk verrassend dat hij niet inviel”, begint Van Hooijdonk bij de voorbeschouwing van Nederland – Oostenrijk op NOS. “Hij is iemand die we echt nodig hebben met zijn snelheid en met zijn doelgerichtheid meer in staat is tot een doelpunt te komen dan Frimpong.”

Voorafgaand aan het toernooi maakte Malen indruk in de oefenwedstrijd tegen IJsland (4-0), waarin hij tien minuten voor tijd de derde Nederlandse treffer maakte. “Hij schuift die bal beheerst met de binnenkant van zijn voet langs de keeper”, gaat Van Hooijdonk verder. “Hij kan eigenlijk op alle drie de posities voorin spelen.”

De analist geeft vervolgens aan dat de keuze om met Malen te starten ervoor heeft gezorgd dat Joey Veerman ook terugkeert in de basis. “Als je hem opstelt, moet je ook een passer erbij hebben. Die heb je nu weer terug met Veerman. Daar ben ik ook heel blij mee, dat die is teruggekeerd in het elftal.” Volgens Van Hooijdonk kon Ronald Koeman na het opstellen van Lutsharel Geertruida al niet anders om Veerman ook een basisplaats te geven. “Als je Geertruida opstelt omdat je meer voetbal aan de bal wilt hebben, dan hoort Veerman daar zeker bij.”

