Opvallend: Pierre van Hooijdonk komt met ontzettend negatief geluid over Oranje

Het Nederlands elftal zette vrijdagavond een prima resultaat neer in de EK-wedstrijd tegen het Frankrijk: 0-0. Toch liet Pierre van Hooijdonk na afloop bij de NOS een opvallend negatief geluid horen over Oranje.

“Ja, ik vond het… Weetje, ik begrijp heel erg goed dat een punt belangrijk is. Maar ik heb eigenlijk aanvallend gezien helemaal niets van het Nederlands elftal gezien”, is de eerste reactie van de oud-voetballer en analist. “Veel te weinig dingen waar je echt op kunt voortborduren. Ik vond het echt een teleurstellende wedstrijd.”

“Je kunt zeggen dat we het verdedigend goed hebben gedaan, met Verbruggen, maar oké… Je verwacht ook wel iets aanvallend”, vervolgt Van Hooijdonk zichtbaar sip. “We hebben gewoon helemaal niks gedaan. In de tweede helft hebben we denk ik 86 keer de bal naar elkaar gespeeld in de laatste lijn, zonder enige poging om iets naar voren te komen.”

Nederland licht dankzij de remise evenwel op koers om zich te plaatsten voor de achtste finales van het EK. Oranje staat met vier punten na twee duels uitstekend voor en besluit de groepsfase aanstaande dinsdag tegen Oostenrijk, dat tot dusver drie punten verzamelde.

